شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لأصحاب الهمم» بطل كأس خماسيات قدم الصالات للصمّ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج فريق دبي لأصحاب الهمم بلقب كأس رئيس الدولة لخماسيات كرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية، بعد تغلبه على فريق نادي أبوظبي للمعاقين، في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء أول من أمس، بنادي الثقة للمعاقين في الشارقة. وقام بتتويج الفائزين نائب رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، الدكتور طارق سلطان بن خادم، والأمين العام المساعد بالهيئة العامة للرياضة، خالد المدفع، والأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، ذيبان سالم المهيري. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «دبي لأصحاب الهمم» بطل كأس خماسيات قدم الصالات للصمّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.