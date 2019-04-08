الامارات | 10 ظواهر استثنائية تُبهج مبخوت.. وتُزعج «العيناوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ظواهر استثنائية تُبهج مبخوت.. وتُزعج «العيناوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الجولة الـ19 من دوري الخليج العربي لكرة القدم أرقاماً مذهلة، وانفردت دون غيرها بأحداث مميزة، يتقدمها تعرض العين لأكبر خسارة له في المسابقة، ودخول مهاجم الجزيرة الدولي علي مبخوت التاريخ من أوسع الأبواب في سجلات الهدافين، والإسباني نيغريدو من الباب الخلفي بإهداره ضربة الجزاء الرابعة له في سابقة تاريخية للاعبين الأجانب بالدوري.

«الإمارات اليوم» ترصد 10 ظواهر استثنائية شهدتها الجولة 19 على النحو التالي:

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