الامارات | صلاح جلال: كايو وراء «النصر» على الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح جلال: كايو وراء «النصر» على الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير فريق النصر الجديد، صلاح جلال، أن «العميد» تأثر بالتغييرات الإدارية والفنية التي أجراها قبل مباراة النصر مع الوصل في الجولة 19 من دوري الخليج العربي، سواء على المستوى الإداري أو الفني، مشيراً إلى أن المدرب الجديد قام بعمل ترتيبات فنية ومكثفة قبل لقاء «الديربي»، كان لها الأثر الكبير في الفريق.

وقال جلال لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق كما هو بالأسماء نفسها، وما جرى فقط بعض التغييرات في الجهازين الفني والإداري، إذ راهنا على العامل النفسي للاعبين كثيراً، كما أن المدرب لم يقصر في عمله خلال هذه الفترة، وهو ليس بغريب عن الفريق، فاللاعبون تقبلوا كل ما فعله المدرب خلال الفترة الأخيرة قبل مباراة الوصل، ويحترمون ويحبون المدرب، وهو ما سهل من مهمة الفريق، وبالتأكيد الأمور لم تكن بالشكل الجيد في بداية المباراة نتيجة تغيير خطة اللعب بالكامل والضغوط عليهم، ولكنهم بدأوا التحرر بعد تلقي أول هدف».

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وأضاف: «فوز النصر على الوصل له أكثر من معنى بالتأكيد لأنه الجار والغريم التقليدي، حتى مع وجود أي أسماء تبقى مواجهة الوصل والنصر باسم الفريقين بمن حضر، ونستعد الآن لمباراة الوحدة لتكملة النواقص التي يعانيها الفريق، خصوصاً مع عودة اللاعب، محمد عايض، كما بدأ أحمد العكبري التدريب الخفيف مع الفريق استعداداً للالتحاق بالفريق، وتبقى مسألة وجود اللاعبين في المباراة المقبلة حسب وجهة نظر المدرب ومدى جاهزيتهما».

وأكد صلاح جلال أنه بعودة محمد عايض وأحمد العكبري للتدريبات لن يغيب عن الفريق سوى اللاعب خليفة مبارك، الذي لايزال يجري العلاج الطبيعي عقب تعرضه لإصابة قوية مع المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا الأخيرة.

محمد عايض وأحمد العكبري يعودان إلى التدريبات