الامارات | افتتاح «مونديال الأطباق» في العين بمشاركة 526 رامياً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقيم، أول من أمس، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لرماية الأطباق «العين 2019»، بحضور كوكبة من قادة الرماية العالمية، في مقدمتهم رئيس الاتحاد الدولي الجديد، الروسي فلاديمير ليسين، ورئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة، ورئيس اتحاد الإمارات للفروسية، اللواء د.أحمد ناصر الريسي، ورئيس الاتحادين الإفريقي والمصري، اللواء حازم حسني، ورئيس الاتحادين العربي والكويتي، المهندس دعيج العتيبي، والأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، عبدالمحسن الدوسري، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، اللواء عبدالله حميد محمد المهيري، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عبدالله الكمالي، ورؤساء الوفود المشاركة وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الرماية للقوس والسهم، وعدد كبير من الرماة والشركات والجهات الداعمة للبطولة، ويشارك في البطولة 526 رامياً ورامية يمثلون 71 دولة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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