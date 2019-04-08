الامارات | الأهلي يطلب 60 ألف متفرج لردّ خماسية صنداونز «المذلة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب 60 ألف متفرج لردّ خماسية صنداونز «المذلة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب النادي الأهلي من الجهات الأمنية المصرية زيادة عدد المشجعين المسموح به إلى 60 ألف شخص، في مباراته ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، حيث سيكون أمام مهمة شاقة لقلب خسارته التاريخية ذهاباً.

وستعود المباراة الى ملعب برج العرب في الإسكندرية بموافقة الاتحاد القاري، الذي كان طلب الشهر الماضي نقلها بسبب سوء وضعية العشب.

وسقط الأهلي بخماسية مذلة ذهاباً، أول من أمس، أمام مضيفه الجنوب إفريقي في بريتوريا، في نتيجة هي الأسوأ في المسابقة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها (8)، وبلغ دورها النهائي في الموسمين الماضيين.

ونقل الأهلي، عبر موقعه الالكتروني، عن المدير التنفيذي محمد مرجان قوله إن النادي «خاطب اتحاد الكرة من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة إلى 60 ألف مشجع، نظراً لأهمية المباراة، وحاجة الفريق لجماهيره في هذه المباراة».

وسبق للاتحاد المصري أن أعلن موافقة السلطات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع في مباراة الإياب المقررة في 13 أبريل.

وتفرض السلطات الأمنية قيوداً على عدد المشجعين الذين يسمح لهم بحضور المباريات، وذلك منذ أحداث التدافع خلال مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في فبراير 2012، التي راح ضحيتها 74 شخصاً، في ما اصطلح على تسميتها «مذبحة بورسعيد».

وتكون هذه القيود صارمة غالباً في المباريات المحلية، بينما تسمح السلطات بحضور أعداد أكبر من المشجعين في المباريات القارية.

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وخاض قطبا الكرة المحلية الأهلي والزمالك «دربي» البطولة المحلية على ملعب برج العرب أواخر مارس (صفر-صفر)، أمام مدرجات خالية، إذ سمحت الجهات الأمنية بدخول 15 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة كلّ من الفريقين، بحسب ما أفاد الاتحاد المصري.

الى ذلك، أكد مرجان أن الأهلي «تلقى خطاباً من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بموافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، على إقامة مباراة الأهلي مع فريق صنداونز على استاد الجيش ببرج العرب».

وكان «كاف» قد طلب في مارس نقل المباريات القارية من برج العرب، لأن «حالة العشب الطبيعي لم تكن جيدة» في المباريات التي استضافها في دوري الأبطال وكأس الاتحاد.

وسيكون الأهلي أمام مهمة شبه مستحيلة في مباراة الإياب، حيث يحتاج الى تعويض الفارق الكبير الذي تلقاه في مباراة الذهاب.

وفيما قد يشكل نبأً إيجابياً له قبل المباراة المقبلة، أعلن الأهلي أن لاعبه وليد سليمان، الغائب عن صفوفه منذ تعرضه لإصابة في الركبة خلال لقاء شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات للمسابقة القارية في يناير، سيعاود التمارين الجماعية مع الفريق اليوم.

وأكد النادي أن سليمان تعافى من الإصابة «حيث بات جاهزاً للوجود تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة (الأوروغوياني) مارتن لاسارتي».

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متفرجاً فقط حضروا قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري. وليد سليمان تعافى من الإصابة، وسيكون تحت تصرف الجهاز الفني.