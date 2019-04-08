الامارات | بايرن ميونيخ يواصل إعداد أوليفر كان لخلافة رومينيغه

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يواصل إعداد أوليفر كان لخلافة رومينيغه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم التخطيط لإعادة حارسه السابق، أوليفر كان، للنادي في منصب الرئيس التنفيذي عندما يعتزل كارل هاينز رومينيغه العمل بعد عامين من الآن.
وقال كان لمحطة «زد.دي.اف» التلفزيونية الألمانية مساء أول من أمس: «الأمر يسير، المحادثات بيننا جيدة».
ووافق المجلس الاستشاري لبايرن بالفعل على عودة كان، في الوقت الذي أكد فيه رومينيغه «الخطة أن يخلفني أولي».
وخاض كان (49 عاماً) مسيرة حافلة في الملاعب مع بايرن، لكن رومينيغه يرى أن الحارس السابق يحتاج الى مزيد من العمل لتولي هذا الدور القيادي.
وأوضح كان «بالتأكيد سيكون تحدياً هائلاً»، لكنه يشعر بقدرته على تولّي المهمة.
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