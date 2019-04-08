الامارات | نادي الإمارات ينظم مباراة ودية مع نزلاء المؤسسة العقابية

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الإمارات ينظم مباراة ودية مع نزلاء المؤسسة العقابية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم نادي الإمارات بالتعاون مع المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، مباراة ودية جمعت مدربي وإداريي النادي مع نزلاء المؤسسة العقابية بمناسبة اليوم العالمي للرياضة من أجل السلام.
وقال رئيس مجلس إدارة النادي محمود حسن الشمسي: «تعتبر الرياضة أداة مهمة لتعزيز السلام والتنمية، ويمكن أن تسهم في تمكين الشباب وأفراد المجتمع وتوفر بيئة من المساواة واحترام حقوق الإنسان، ويمكن للرياضة أن تجمع الناس من كافة الأطياف، وبإمكانها تعزيز القيم كأداة قوية في نهج التسامح الذي تسير عليه دولتنا خلال هذا العام».
دُشنت الفعالية التي احتضنتها إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، بحضور نائب مشرف عام المراحل السنية بنادي الإمارات أحمد علي البادي، وعدد من الإداريين والمدربين، وكذلك إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية؛ بلقاء ودي كروي غلب عليه طابع المنافسة المغلف بروح التسامح والود.
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