شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يطلب تأكيد صدارة أقوياء اليد من بوابة الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب فريق شباب الأهلي تأكيد زعامته الترتيب العام لدوري أقوياء اليد، حين يستضيف في الخامسة عصراً الوصل، صاحب المركز الثالث، في مباراة تجمعهما لحساب الجولة الـ14 التي تشهد أيضاً وفي التوقيت ذاته حلول الشارقة الوصيف ضيفاً على الجزيرة، ولقاء صاحب الضيافة النصر مع الوحدة، واستقبال بني ياس لجاره الظفرة. ويسعى شباب الأهلي صاحب رصيد الـ34 نقطة إلى تأكيد أحقيته في الصدارة بفارق الأهداف عن الشارقة، خصوصاً أن شباب الأهلي الساعي لانتصاره الـ12 في البطولة يعول على مزيج من عناصر الخبرة واللاعبين الشبان الذين قادوا الفريق في مرحلة الذهاب إلى الفوز على الوصل «28-22»، فيما يدخل الإمبراطور مباراته بشعار تعويض تعادله في الجولة الأخيرة أمام العين «18-18». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شباب الأهلي يطلب تأكيد صدارة أقوياء اليد من بوابة الوصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.