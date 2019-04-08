الامارات | الحوسني تحصد برونزية العرب في رمي القرص

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوسني تحصد برونزية العرب في رمي القرص والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت البطلة الإماراتية فاطمة الحوسني، من الحصول على الميدالية البرونزية في البطولة العربية لألعاب القوى، والتي تستضيفها مصر للرجال والسيدات.
وكانت الحوسني قد بلغت الأدوار النهائية في رمي القرص، اذ نجحت في احتلال المركز الثالث بفارق ثلاث ثوان، خلف المصرية أميرة خالد محمود، التي جاءت في المركز الثاني بينما حصلت على الميدالية الذهبية البحرينية نورة جاسم سالم.
ويشارك منتخب الإمارات لألعاب القوى في النسخة 21 من البطولة العربية بأربعة لاعبين ولاعبات، اذ يخوض محمد عباس منافسات الوثب الثلاثي، ونصيب جمعة الذي يشارك في منافسات 100 و200 متر، وسعود الزعابي في منافسات 800 متر، بالإضافة إلى فاطمة الحوسني.
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