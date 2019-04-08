كيز تهزم وزنياكي لأول مرة وتحصد لقب تشارلستون

فازت ماديسون كيز على كارولين وزنياكي 7-6 و6-3 لتفوز ببطولة تشارلستون المفتوحة للتنس اليوم الأحد وهو انتصارها الأول على المصنفة الأولى عالميا سابقا.

وأنهى الفوز، على الملاعب الرملية، صيام اللاعبة الأمريكية المصنفة الثامنة عن الألقاب لمدة نحو عامين وهو اللقب الرابع في مسيرتها.

وخسرت كيز مرتين من قبل أمام وزنياكي وكانتا على الملاعب الصلبة وفشلت اللاعبة الأمريكية في الفوز بأي مجموعة فيهما.

وقالت كيز التي توقعت أمس السبت استفادتها من اللعب على الملاعب الرملية "أعتقد أن إرسالي كان جيدا اليوم".

وأضافت المصنفة 18 عالميا والتي حصدت 76 في المئة من نقاط إرسالها الأول وحققت ست ضربات إرسال ساحقة "شعرت أنني واصلت الضغط عليها ورد العديد من الكرات واستمرار تبادل الضربات وعدم محاولة حسم الأمور مبكرا.

"وثقت في أسلوبي أكثر من أي شيء وحاولت التسديد بطريقتي".

وتأخرت كيز صاحبة الإرسال القوي 6-5 في المجموعة الأولى قبل أن تجبر منافستها على اللجوء لشوط فاصل تقدمت فيه 4-3 ثم ارتكبت وزنياكي خطأ مزدوجا.

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وحصدت كيز النقطة التالية لكنها أطاحت بضربتين خلفيتين لتقلص منافستها الدنمركية النتيجة إلى 6-5.

لكن كيز حسمت المجموعة لصالحها بضربة خلفية.

وقالت اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 24 عاما "أعلم أن الأشواط التي خسرتها في المجموعة الأولى كانت بسبب التردد وعدم الثقة في ضرباتي.

"كنت أعلم أنه يجب علي المحاولة. أعتقد أنه يجب علي اللعب بهذه الطريقة... الوثوق في أسلوبي بنسبة مئة في المئة".

وكسرت اللاعبة الأمريكية إرسال وزنياكي في الشوط السادس من المجموعة الثانية لتتقدم 4-2 وعندما جعلت النتيجة 5-2 كانت مسألة وقت قبل انتزاع الفوز.

وأضافت كيز "كانت أسبوعا رائعا بالنسبة لي خاصة بعد بعض الهزائم القاسية في الأسابيع القليلة الماضية. هذا تمهيد جيد قبل الانتقال إلى البطولات في أوروبا".