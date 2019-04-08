شكرا لقرائتكم خبر عن «العروس» تزف عبدالعزيز الفيصل لرئاسة اتحاد التضامن الإسلامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

يعقد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب التضامن الإسلامي، بحضور ممثلي 57 دولة، اجتماعا اليوم (الإثنين) في محافظة جدة، وذلك لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة الاتحاد خلفا لتركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الذي قدم استقالته أخيرا، إذ ستتم تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد للفترة من 2019 حتى 2021، وسيسبق ذلك اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد للاطلاع على التقارير كافة لاعتمادها. وسيشهد الاجتماع مشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، إضافة إلى مناقشة النسخة الـ5 من دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2021، بينما سيعقد الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اجتماعين لمجلس إدارته، الأول برئاسة الرئيس المكلف الكولونيل حمد كالكبا مالبوم، والثاني برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعد تزكيته لرئاسة المجلس من قبل الجمعية العمومية، وبينما تجري الاستعدادات لتجهيز المقر الجديد للاتحاد في الرياض، تتجه الأنظار نحو الخطوات المستقبلية التي سيطرحها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعد تنصيبه رئيسا للاتحاد بالتزكية، بحضور ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية الأعضاء في الاتحاد.

وأعد الاتحاد مقترحات عدة لتطوير لجانه، منها تشكيل لجان التسويق والإعلام ولجنة المرأة والشؤون القانونية والتطوير والمسابقات، إضافة إلى اللجنة الطبية والكشف عن المنشطات ولجنة اللاعبين والشباب، كما تم إعداد مقترح لتعديل مسمى مجلس إدارة الاتحاد إلى المكتب التنفيذي، ومقترح تقديم دعم مالي سنوي للدول النامية وعددها 30 دولة، بواقع 10 آلاف دولار كدعم خاص بالشؤون الإدارية، و20 ألف دولار كدعم للاعبين. وخلصت التوصيات إلى إعداد مقترح آخر بتشكيل لجنة الإشراف والتنسيق لدورة ألعاب إسطنبول 2021، برئاسة النائب الثالث لرئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اللواء أحمد فولي، وعضوية كل من الأمين العام محمد القرناس وكونول نورالليفا. ويعول الرياضيون كثيرا على اجتماع الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الذي سيعقد اليوم، لمناقشة تنفيذ البرامج والأنشطة التي تصب في مصلحة الشباب الرياضي في الأمة الإسلامية.

وفي السياق ذاته، عقد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي أمس (الأحد)، اجتماعهم الـ29 لمجلس إدارة الاتحاد، الذي ناقش استعدادات دورة الألعاب الخامسة والمقرر إقامتها في تركيا 2021.