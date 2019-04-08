شكرا لقرائتكم زوران: الاستقلال لديه مدرب خبير... وهدفنا النقاط كاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 7 أبريل 2019 / 22:37
أكد مدرب الهلال الكرواتي زوران ماميتش أنهم يتطلعون إلى حصد النقاط الثلاث كاملة أمام خصمهم الاستقلال الإيراني في ثالث جولات دوري أبطال آسيا، بعد أن حقق فريقه العلامة الكاملة في المواجهتين السابقتين وتصدر فرق مجموعته التي تضم أيضاً العين الإماراتي والدحيل القطري.
وأضاف: «سنلاقي فريقاً قوياً لديه مدرب خبير في البطولة ولاعبون مميزون، درسنا الفريق الإيراني جيداً الذي يتميز فنياً في الجهة اليمنى، فريقي يعاني من ضغط المباريات في البطولات كافة، وهدفنا الفوز في جميع المباريات التي نشارك فيها، ولاعبو الهلال حضروا هنا من أجل ذلك».
إلى ذلك، تقرر في الاجتماع الفني للمباراة ارتداء فريق الهلال القميص الأبيض الكامل، فيما يرتدي الفريق الإيراني القميص الأزرق الكامل.
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