شكرا لقرائتكم إيمري غير قلق من سقوط أرسنال أمام إيفرتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ليفربول - أ ف ب - | منذ 3 ساعات في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 7 أبريل 2019 / 22:35

أهدر أرسنال ثلاث نقاط ثمينة في سباق بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم للموسم المقبل، بسقوطه صفر-1 أمام مضيفه إيفرتون في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز، من دون أن يثير ذلك قلق مدربه الإسباني أوناي إيمري.



ودخل أرسنال المباراة في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، برصيد 63 نقطة، متساوياً بالنقاط مع غريمه اللندني تشلسي الخامس، وبفارق نقطتين أمام مانشستر يونايتد السادس. لكن أرسنال فرط في إمكان انتزاع المركز الثالث موقتاً من توتنهام الثالث (64 نقطة)، وسيكون أمام احتمال خسارة مركزه في حال تمكن تشلسي من انتزاع نقطة واحدة على الأقل من ضيفه وست هام الإثنين في المرحلة ذاتها.

وقال مدرب الفريق اللندني بعد المباراة: «أعتقد بشكل عام نحن في موقع جيد. لا أفكر بأننا خسرنا اليوم ونحن سيئون. كانت نتيجة سيئة، ولم نقدم أداء جيداً اليوم، لكن ما زلنا في المركز الرابع».

وتابع: «قبل (اليوم) كنت أعرف أن الأمر (إنهاء الموسم رابعاً على الأقل) سيكون صعباً. بعد هذه النتيجة، ما زال اعتقادي على حاله. بعد هذه النتيجة، يمكننا أن نكون سلبيين لأننا أضعنا ثلاث نقاط، لكن لا يزال في متناولنا بحال واصلنا استغلال الفرص أن نكون بين الأربعة الأوائل».