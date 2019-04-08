شكرا لقرائتكم ساري يريد الإبقاء على جيرو في تشلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - إنكلترا - رويترز - | منذ 4 ساعات في 7 أبريل 2019 - اخر تحديث في 7 أبريل 2019 / 22:34

يتوقع مدرب تشلسي ماوريتسيو ساري أن يستمر أوليفييه جيرو مع النادي اللندني الموسم المقبل، وقال إنه يعتقد أن المهاجم الفرنسي يريد البقاء في ستامفورد بريدج.



وينتهي عقد جيرو مع تشلسي في حزيران (يونيو)، لكن النادي يملك بنداً يسمح بتمديد التعاقد عاماً إضافياً.

وفي الشهر الماضي قال المهاجم البالغ عمره 32 عاماً، والمنضم من أرسنال في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، إنه يريد العودة إلى فرنسا بعد زيادة إحباطه، بسبب قلة مشاركاته منذ التعاقد مع جونزالو هيجوين في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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ورداً على سؤال عن رغبته في الإبقاء على المهاجم الفرنسي، قال ساري: «نعم بكل تأكيد.

أعرف أن النادي يملك بنداً يسمح بالتمديد موسماً إضافياً، لذا أعتقد أنه سيستمر. هل لديّ الانطباع أنه يريد البقاء؟ أعتقد ذلك».

وساعد جيرو منتخب فرنسا على إحراز لقب كأس العالم في العام الماضي، لكنه دخل التشكيلة الأساسية لتشلسي سبع مرات فقط في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.

ورغم ذلك بدأ جيرو أغلب مباريات تشلسي في الدوري الأوروبي، ويتصدر قائمة هدافي هذه المسابقة برصيد تسعة أهداف.