شكرا لقرائتكم دوري أبطال آسيا: الهلال يواجه الاستقلال الإيراني.. والنصر يقابل الزوراء العراقي غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 8 ساعات في 7 أبريل 2019 - اخر تحديث في 7 أبريل 2019 / 19:40

يطمح نادي الهلال السعودي في تحقيق الفوز الثالث على التوالي عندما يواجه الاستقلال الإيراني غداً (الاثنين)، على ستاد حمد بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2019.



ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة غداً الدحيل القطري مع العين الإماراتي في الدوحة.

ويحظى الهلال بأفضلية صدارة مجموعته بعد فوزين في الجولتين الأولى والثانية على العين والدحيل (1 ـ 0)، (3 ـ 1) ليصل إلى النقطة السادسة، مقابل 3 للدحيل ونقطة لكل من العين (الثالث)، والاستقلال (الرابع)، وبالتالي يسعى لحسم النقاط الثلاث للاقتراب بشكل كبير من الوصول للدور الثاني.

ويتوقع أن يفتقد الهلال في مباراة الغد لاعبه سالم الدوسري بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال المباراة ضد الحزم في الدوري السعودي، بينما عاد إلى صفوفه نواف العابد الغائب من شباط (فبراير) الماضي، من دون أن يتحدد بعد ما إذا كان قادراً على المشاركة في مباراة الغد.

ويستضيف الدحيل القطري منافسه العين الإماراتي غداً باحثاً عن أداء ونتيجة يبقيان على آماله بالمنافسة قارياً بعد فقدانه لقب الدوري المحلي، فيما يأمل العين أن يحقق انتصاره الأول في المسابقة للإبقاء على حظوظه في خطف إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة.

وستقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم 23 نيسان (أبريل) الجاري، حيث يلتقي الهلال مع الاستقلال في أبو ظبي، والعين مع الدحيل في العين.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الدحيل على الاستقلال 3-0 في الدوحة والهلال على العين 1-0 في العين، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الهلال على الدحيل 3-1 في الرياض وتعادل الاستقلال مع العين 1-1 في طهران.

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يُذكر أن الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.

إلى ذلك، يسعى فريق النصر للإبقاء على حظوظه وتحقيق الفوز القاري الأول هذا الموسم عندما يستضيف الزوراء العراقي غداً على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويدخل النصر اللقاء بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية من الوصل الإماراتي وذوب آهن الإيراني (0 ـ 1)، (2 ـ 3)، برصيد خالي من النقاط، ليحتل المركز الرابع، مقابل 4 للزوراء (المتصدر) بفارق الأهداف أمام ذوباهان، و3 نقاط للوصل، لذا تشكل مباراة الغد أهمية بالغة إذ سيدخلها لتحقيق الفوز ولا غيره للإبقاء على حظوظه بشكل كبير في الوصول لدور الـ16، لاسيما في ظل معنوياته الكبيرة وأدائه اللافت محلياً بتصدره الدوري السعودي إثر فوزه على الهلال (3 ـ 2)، ووصوله كذلك لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الوصل على النصر 1-0 في دبي وتعادل ذوباهان مع الزوراء 0-0 في أصفهان، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الزوراء على الوصل 5-0 في كربلاء وذوباهان على النصر 3-2 في دبي.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم 23 أبريل الجاري، إذ يلتقي الزوراء مع النصر في كربلاء، وذوباهان مع الوصل في أصفهان.

يُذكر أن الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.

وفي اللقاء الثاني يتطلع الوصل الإماراتي لنسيان خسارته الكبيرة أمام الزوراء العراقي التي تعد الأكبر في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية بنظاميها القديم والجديد، ما جعله ثالث ترتيب المجموعة بثلاث نقاط من مباراتين, وتحقيق الفوز لتعويض نتائجه السلبية والاستمرار في المنافسة على التأهل إلى دور الـ16.