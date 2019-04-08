شكرا لقرائتكم بوردو يطلب معاقبة بالوتيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بوردو (فرنسا) -أ ف ب | منذ 11 ساعة في 7 أبريل 2019 - اخر تحديث في 7 أبريل 2019 / 15:12

طلب نادي بوردو من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم معاقبة المهاجم الإيطالي لمرسيليا ماريو بالوتيلي، بعدما تسبب بكسر أنف مدافعه البرازيلي بابلو في مباراة الفريقين ضمن الدوري الفرنسي هذا الأسبوع.



وأوضح بوردو في بيان ليل السبت أن "أحد لاعبينا كان ضحية حركة تبدو متعمدة، وهذا أمر غير مقبول"، منتقدا "تصرف اللاعب الخصم (بالوتيلي) بعد دخوله أرض الملعب"، ومعتبرا أنه "يدفع الى التساؤل".

وخلال المباراة التي استضافها بوردو على ملعبه مساء الجمعة في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري المحلي وانتهت بفوزه 2-صفر، تعرض بابلو الى ضربة بالكوع من بالوتيلي بعيدا من الكرة. وخرج بابلو في الدقيقة 78 والدم يسيل من أنفه، وخضع للعلاج خارج أرض الملعب، لكنه طلب من الحكم حكيم بن الحاج العودة الى تقنية المساعدة بالفيديو ("في ايه آر") لتبيان ما قام به المهاجم الذي كان قد دخل بديلا لدميتري باييت.

وبعدما أمضى نحو ثلاث دقائق يتلقى العلاج، عاد البرازيلي الى المستطيل الأخضر حيث تقدم ووجه دفعة بالكتف الى صدر المهاجم المثير للجدل، قبل أن يسقط الأخير أرضا ويمسك وجهه، وأدت هذه الحركة الى إشهار الحكم البطاقة الحمراء المباشرة بوجه بابلو.