الخماسية التاريخية تزلزل القلعة الحمراء

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محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 11 ساعة في 7 أبريل 2019 - اخر تحديث في 7 أبريل 2019 / 14:55

ليلة حزينة قد تكون الأسوأ لجماهير الأهلي المصري بعد السقوط المذل لنادي القرن في القارة الإفريقية (صفر -5 ) أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دروي أبطال أفريقيا لكرة القدم، وطالبت الجماهير الغاضبة بتسريح عدد كبير من اللاعبين، "لعدم تقديرهم قيمة واسم النادي العريق الذي يدافعون عن شعاره"، وأيضاً طالبوا بإقالة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي وتكليف المدرب الوطني محمد يوسف بتولي المسؤولية في مباراة الإياب السبت المقبل.



وتعد هزيمة الأهلي الأكبر في تاريخ مشاركات الأندية المصرية كافة في البطولات القارية، والأكبر أيضا للفريق "الأحمر" منذ ظهوره الأول في المسابقات الإفريقية عام 1976. ووصفت صحف جنوب أفريقيا الفوز الكبير لفريقها بأنه "إحراج وإذلال" لأعرق الفرق في القارة الإفريقية، وصاحب الرقم القياسي للبطولة برصيد 8 ألقاب.