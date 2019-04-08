شكرا لقرائتكم خبر عن ابحث عن الإدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

حسن بن حمودش

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إذا بحثت عن القاسم المشترك في كل ما نشهده من مشكلات وإخفاقات وعدم تركيز وعزوف للجماهير وخلافه، ستجد سوء الإدارة، حيث أصبحنا نعاني عدم وجود كوادر على مستوى تحديات المرحلة الحالية، فما بالك بالمستقبل والطموحات المعلقة عليه؟.

الموضوع يتطلب وقفة مع الذات ورسم خريطة جديدة للمستقبل، وإذا كانت كرة القدم لها أولوية واعتبار خاص، فأمرها يقتضي وضع خطط تطوير خاصة بها، تلائم السلبيات المتراكمة من المراحل الماضية؛ لأنها تراكمت على مر السنين التي مضت، ولا يمكن الوقوف عندها فقط دون حراك كبير يلتقط ماهو أفضل لتطوير المجتمع الرياضي، ومن أهمها مجالس الإدارة التي تدور حول أسماء وشخصيات، بعضها تجاوز أربعة عقود، وبكل تأكيد ثقافتها لم تعد تواكب المرحلة، مع كامل التقدير والامتنان لما قدموه، ولكن البعض منهم يتمسك بموقعه وغير مستعد للتنازل عنه إلاّ إذا تمت إحالته قسراً للتقاعد.

والمطالبة بالتغيير والتجديد ليست لمجرد التغيير، ولكن من الضروري أن يتم فتح المجال أمام الأجيال الجديدة؛ فهذا دورهم ووقتهم والمستقبل لهم بالطبع، وأود أن أشير إلى بعض العقود التي أبرمها بعض الأندية مع مدربين ولاعبين لم يرتقِ مستواهم إلى الهواة، وخاصة من اللاعبين الأجانب الذين تم الإغداق عليهم بدون حساب، مع أن بعض أبنائنا المواطنين في دورينا أفضل منهم بكثير، والدهشة حاضرة من تلك اللجان الفنية المزعومة، التي كانت سبباً في كثير من تلك الصفقات الفاشلة، ولا أدري كيف يمكن توزيع المسؤولية ما بين اتحاد الكرة والأندية في هذه المسألة، لأنها تقتضي ضوابط ومعايير ورقابة صارمة، فمن الواضح أن الاختبارات والفحوص التي يتم إجراؤها لا تفي بالغرض، ولا تضع حداً لهذا العبث.

الشيء الأكيد أننا بحاجة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الحالية، مع فرزها وصقلها دورياً، وفي الوقت نفسه نعطيهم الفرصة لكي يخوضوا التجارب العملية، لا نريد إداريين لا يعرفون أبجديات ألعابهم، ولا يعرفون لاعبي فرقهم، تماماً كما لا نريد جمهوراً يشجع فريقه عند الفوز فقط، سواء كان الفريق لنادٍ أو للمنتخب، فالجمهور الحقيقي هو الذي يبقى مع فريقه في أحلك الظروف، حتى يستعيد توازنه ويجتاز محنته، وهذه المسألة ربما لا تنفع معها دورة أو دراسة، فهي فقط بحاجة إلى مشاهدة ما يحدث في الدوريات الأخرى مع التعبير بصدق وإحساس وعفوية عن الحب والانتماء، وفي كل تلك الأشياء وسواها، ابحث عن الإدارة إذا أردت إصلاحها.