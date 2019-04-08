ختام الاستعراض الحر في معرض «كاستم شو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بنجاح بطولة «كاستم شو» للاستعراض الحر للسيارات المعدلة التي جرت على مدار 3 أيام، ضمن فعاليات معرض كاستم شو الدولي للسيارات المعدلة بمركز المعارض بالعاصمة أبوظبي، وشهد حضوراً مميزاً تجاوز 40 ألف زائر، ومشاركة واسعة من قبل محبي وعشاق الاستعراض الحر بالسيارات المعدلة.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز السائق محمد جمعة الذيب بالمركز الأول في فئة دفع رباعي بسيارات لاند كروزر، وجاء في المركز الثاني حمد موسى عبد الرحمن، وثالثاً مصعب سليمان الظناحي.

وفي فئة سيارات النيسان فاز بالمركز الأول السائق حمد موسى عبدالرحمن، وحل ثانياً علي مبارك، وثالثاً مروان سيف الهاملي، وفي فئة الصالون جاء في المركز الأول علي طالب أحمد، وثانياً محمد بن سالم مبارك، وحل ثالثاً السائق محمد جمعة الذيب، وفي فئة التوربو جاء في المركز الأول علي سعيد الشحي، وحل ثانياً محمد أحمد الدهماني، وثالثاً السائق محمود محمد الزرعوني.

وفي الختام حرص سعيد المرزوقي، رئيس مجموعة «كاستم شو» الإمارات وزملاءه أعضاء اللجنة المنظمة على مشاركة الفائزين بالمراكز الأولى فرحتهم، وحقق الحدث نجاحاً كبيراً، وشهد حضوراً جماهيرياً لافتاً.