حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز اللقايا بالمرموم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء أمس، تحديات رموز الحقاقة لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ختامي المرموم 2019 للهجن العربية الأصيلة، التي أقيمت على مدار 20 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات. وجاء التنافس من خلالها مثيراً بين الشعارات المختلفة.

حسمت المايدية بشعار أحمد محمد بن رويه الخييلي كأس الحقاقة البكار المفتوح، بعد وصولها لخط النهاية في زمن قدره 5:46:9، فيما أهدى منذر مالكه سهيل عجلان كراز السبوسي بندقية الحقاقة الجعدان المفتوح وذلك في زمن بلغ 5:49:2، وبالمقابل تمكنت الصايلة من انتزاع كأس الحقاقة البكار المفتوح للإنتاج، لمصلحة مالكها مبارك العثة خزع العامري، وذلك في توقيت قدره 5:47:6، وكانت بندقية الحقاقة الجعدان المفتوح للإنتاج من نصيب لبيد بشعار عبيد سهيل نخيرات العامري، الذي قطع مسافة السباق في زمن بلغ 5:46:2، كان هو التوقيت الأفضل في الفترة المسائية. وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بتتويج الفائزين بالرموز، عقب نهاية الأشواط.

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وشهدت الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً للحقايق من إنتاج عزب أبناء القبائل، وتمكنت مغادرة لفهيد محمد فهيد الرزق العجمي، من حصد ناموس الشوط الأول للحقاقة البكار المفتوح للإنتاج، فيما حسم الرهاوي ملك سلطان راشد سلطان المنصوري معركة التوقيت الأفضل في جميع أشواط سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل في مهرجان ختامي المرموم، بوصوله إلى خط النهاية في الشوط الثاني للحقاقة الجعدان المفتوح للإنتاج مسجلاً توقيتاً قدره 5:44:2، وأهدت غدير مالكها أحمد حمد علي هميلة المزروعي صدارة ثالث الأشواط للحقاقة البكار المفتوح للإنتاج، فيما كان شاهين لسويد مسيعد قران المنصوري، صاحب الناموس في الشوط الرابع للحقاقة الجعدان المفتوح للإنتاج.

وأضاف محمد راشد غدير الكتبي ست نقاط ليصبح رصيده 114 نقطة، في مسابقة بيرق الناموس التي ابتعد في صدارتها. ومنحت فلك وصيفة كأس الحقاقة البكار المفتوح، مالكها أربع نقاط، فيما أضافت آمال صاحبة المركز الثالث في شوط الكأس للحقاقة البكار المفتوح للإنتاج نقطتين.

ويحتل المركز الثاني في المسابقة شعار سيف علي راشد سويلم الكتبي، برصيد 53 نقطة. ويأتي ثالثاً سعاد حميد سعيد النيادي، برصيد 40 نقطة. أما في المركز الرابع فيوجد شعار سعادة فرج علي حمودة الظاهري برصيد 40 نقطة.

وينظم نادي دبي لسباقات الهجن مساء اليوم مزاد محمية الطف للفطامين، وستعرض من خلال المزاد 45 مطية من أفخر وأرقى السلالات، وتحوي محمية الطف زمولاً شهيرة مملوكة للشيخ نهيان بن حمدان آل نهيان، والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، كما ستعرض من خلال المزاد بعض الفطامين التي تنتمي من جهة الأب إلى «الطليلي العاصفة» و«الغزال العاصفة».