عمار الدوخي يشيد بالمدرب عبد القادر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المحلل الفني عمار الدوخي أن خورفكان اقترب بشدة من الصعود لدوري الخليج العربي. وقال: «أعتقد أنه في طريقه لحجز البطاقة الأولى تاركاً الفرق الثلاثة تتصارع على البطاقة الثانية». وأضاف: «قدم فريق خورفكان نموذجاً للفريق الذي يعتمد على اللعب الجماعي بدون أسماء، وعلى الروح القتالية للفريق المنضبط وخاصة في الدفاع. إذا تحدثنا عن خورفكان كعناصر فالحمرية وحتا والعروبة قد يكونون أفضل منه، لكنه يتفوق عليهم بالتكتيك والانضباط، وهذا يعود لوجود المدرب عبد الوهاب عبد القادر الذي يعرف كيفية التعامل مع دوري الأولى، وفي رأيي أن خورفكان يستحق الصعود. وأعتقد أن فوزه على الحمرية قربه بنسبة 90% من الصعود».