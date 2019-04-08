فريق F3 للرجال والسيدات يتبرع بقيمة جوائز الألعاب الحكومية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد مصطفى

واصلت الألعاب الحكومية دورها الريادي في خدمة المجتمع بجانب دورها الرياضي، وأعلن فريق F3 للرجال والسيدات عن تبرعهم بالجائزة المالية الكبرى والبالغة مليوني درهم إماراتي للأعمال الخيرية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، قائد الفريق، عقب فوز الفريق بلقبي الرجال والسيدات للألعاب الحكومية التي نظمها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وأقيمت فعالياتها على مدار 4 أيام في شاطئ كايت بيتش بمشاركة 168 فريقاً من داخل وخارج الدولة، قاموا بتخطي العديد من العوائق والعقبات الصعبة حتى وصلوا إلى المراحل الأخيرة.

وقال الحساب الرسمي للألعاب الحكومية في موقع التواصل «تويتر»: يسعدنا أن نعلن أنه في إطار الروح الحقيقية للألعاب الحكومية تبرع كل من فريقي F3 للرجال والسيدات بجوائزهما المالية بقيمة مليوني درهم للجمعيات الخيرية.

وثمن مروان بن عيسى مدير النسخة الثانية للألعاب الحكومية، توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، قائد فريق F3 بالتبرع بقيمة الجائزة المالية لفريقي F3 للرجال والسيدات اللذين حققا لقب الألعاب الحكومية بنسختها الثانية.

Advertisements

وأكد ابن عيسى أن هذه التوجيهات تؤكد دائماً رؤية سموه في تأكيد دور الرياضة في خدمة المجتمع، وحث الرياضيين على العطاء، لافتاً إلى أن البطولة مثلما قدمت فرقاً رياضية رائعة قدمت محطات إنسانية جميلة أيضاً، تؤكد الهدف السامي لها في خدمة الآخرين.

وأكد ابن عيسى أن منافسات الألعاب الحكومية في نسختها الثانية كانت أقوى وستواصل في النسخ المقبلة تطورها وقوتها، مثلما كانت بدايتها الرائعة التي جذبت العديد من الموظفين بمختلف الجهات، وأثبتوا أنهم رياضيون أيضاً، وقادرون على تنفيذ مهام صعبة في وقت سريع وبمهارة عالية.

وقال: أشكر كل من ساهم في نجاح هذا الحدث الذي سيواصل تألقه في السنوات المقبلة بفضل دعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، من أجل مواصلة تألق هذه المنافسات، وجعلها في مكانتها الصحيحة دائماً.

وفي ما يتعلق بالحضور الجماهيري، قال: لم نكن نتوقع أن يحضر هذا العدد الغفير من الجماهير للمنافسات، امتلأت المدرجات المخصصة للجماهير طوال أيام البطولة، ولم يكن تواجداً جماهيرياً فقط، بل كان حماسياً وتشجيعياً لجميع اللاعبين المشاركين، سواء كان من زملائهم في الدوائر التي يعملون فيها، أو من أهاليهم المتواجدين لدعمهم وتشجيعهم.