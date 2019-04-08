تألق خليل نصيب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لعب خليل نصيب مهاجم العروبة الحالي لفريق مسافي في المراحل السنية قبل أن ينتقل لشباب الأهلي ثم إلى دبا الفجيرة، ومنه معاراً للعروبة، وسجل اللاعب هدفين للعروبة في مرمى مسافي.

ويتميز خليل بالقوة والطول ويعتبر ورقة رابحة وعنصراً مهماً في قائمة المدرب الغرايري، واستفاد العروبة من تقييده كلاعب مقيم، خاصة أن مستواه لا يقل عن الأجانب إن لم يكن أفضل.