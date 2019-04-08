شباب الأهلي بطل دوري 18 سنة لكرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز فريق تحت 18 سنة في نادي شباب الأهلي، لقب بطولة الدوري قبل نهاية المسابقة بجولتين بعد فوزه على نادي دبا 12-صفر،والبطولة الثالثة للفئات العمرية في نادي شباب الأهلي بعد دوريي 13 و14 سنة.

ويقود فريق تحت 18 سنة المدرب محمد شاه، الذي حقق اللقب للعام الثاني على التوالي.

ويضم الجهاز الإداري والفني د.موسى عباس مدير الأكاديمية ويوسف مراد سالمين نائبا ، وجان فان وينكل المدير الفني للقطاع ، وعباس يوسف مدير الوحدة ، وعنتر مرزوق مساعد المدير الفني ود.رضا السلاوي المعد البدني، ونصر شوقي سكرتير الأكاديمية، وعصام لطيف سكرتير القطاع، أما جهاز الفريق فيضم صلاح البلوشي ، وهيثم أهلي إداريا، ومحمد شاه مدربا، وصادق جبر مدرب الحراس، وإيهاب محمود مختص العلاج، ومحمد إحسان عامل المهمات .

واللاعبين، حارب عبد الله، وبدر ناصر، وحمد غلام، وحسين جاسم، وحمدان حميد، وخليفة يوسف، وخالد عباس، وراشد عباس، وسعيد فلاح، وسعيد بدر، وسلطان البدواوي، وسعيد محمد، وعبد العزيز صالح، وعبد الرحمن عادل، وعبد العزيز محمد، وعيسى مروان، ومحمد عاشوري، وماجد خالد، ومحمد جاسم، ومحمد مرزوق، ومحمد عيسى، ومحمد عبد الغفار، ومنصور الزعابي، وحمد يوسف.