شكرا لقرائتكم خبر عن ابن هلال: الإمارات تتفوق على أمريكا وأوروبا في إنتاج الصقور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: محمود شرف

يعد الصيد بالصقور من الرياضات القديمة عند العرب، وهي تحظى في دولة الإمارات بحضور مميز كونها جزءاً مهماً من تراث الأجداد، ووجدت اهتماماً خاصاً من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي شجع على ممارستها، وقال عنها إنها وسيلة من الوسائل التي تعلم الصبر والجلد والقوة، كما أنها تعتبر لوناً من ألوان التغلب على الخصم بالذكاء والقوة.

وهناك عدة أنواع من الصقور، فمنها «الشاهين» و«الجير» و«الجير شاهين» وغيرها، ولكل منها أسعارها، حسب قوتها وشكلها وقدرتها على المنافسة في السباقات، ويؤكد محمد بن هلال بن طراف المنصوري مؤسس مزرعة ند الشبا للصقور، أن هذه الرياضة أصبحت دورة اقتصادية قائمة بذاتها، معتبراً أن الإمارات أصبحت أفضل من الأمريكيين والأوروبيين في عملية إنتاج الصقور والصيد بها.

كشف محمد بن هلال بن طراف المنصوري في حديث ل «الخليج الرياضي» عن كثير من أسرار إنتاج الصقور وتهجينها، وكيفية دخوله هو شخصياً إلى عالمها الخاص وتأسيسه لمزرعة ند الشبا، للصقور، وهنا نص الحوار:

* الصيد بالصقور رياضة توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد في الإمارات، وأصبح لها عالمها الخاص، كيف دخلت إلى هذا العالم وصولاً إلى تأسيسك مزرعة ند الشبا التي تعد في طليعة المزارع التي تعنى بإنتاج الصقور؟

- البداية كانت كهواية لي كمهتم بالصقور، وهذا الاهتمام نتوارثه في الإمارات من جيل إلى آخر، وحب الصقور تعلمناه من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وأصحاب السمو الشيوخ، وبالنسبة لي فقد دخلت هذا العالم في عام 1995 حين أسست مزرعة في بريطانيا، وبدأت بتجميع الصقور التي كنت أشتريها وأبقي عليها عند المربي والمنتج في بريطانيا، وبعد سنة أصبح عددها كبيراً وتكاثرت، فأخبرني المربي أنه لا يستطيع استيعاب هذا العدد الكبير عنده، لذلك بدأت فكرة تأسيس مزرعة للصقور في دبي، وفي عام 1997 أجريت دراسة كاملة في دبي عن شروق الشمس والرطوبة والحرارة ومدى ملاءمتها للصقور، ومع الوصول إلى عام 1999 أسست مزرعة ند الشبا للصقور، وكنت أول إماراتي يؤسس مزرعة في الخليج والوطن العربي، وبلغ عدد أول إنتاج للمزرعة 12 صقراً، ومن ثم تطور الأمر من سنة إلى أخرى وصولاً إلى إنتاج ما بين 400 و500 صقر في الوقت الحالي.

* كنت تشتري الصقور من بريطانيا في البداية لكن عرفنا أن المزرعة الآن هي من تورد الصقور إلى أمريكا وأوروبا؟

- نعم، نحن نملك ولله الحمد نخبة الصقور، كنا في السابق نستورد من أوروبا وأمريكا، والآن هم من يستوردون من عندنا، لأننا نجحنا في عملية الإنتاج، حيث خلطنا سلالات متعددة من الصقور لننتج سلالة جديدة، وهم معجبون بتلك السلالة التي ننتجها، وأستطيع أن أقول إننا الآن في الإمارات تفوقنا، وأصبحنا أفضل من الأمريكيين والأوروبيين في إنتاج الصقور والصيد، ولا تنسى أن الصيد هو هواية وتراث في الإمارات، لذلك فإن الإماراتيين يسبقون الآخرين بأشواط في هذا المجال لحبهم وشغفهم واهتمامهم بالصيد.

تحكم بالإنتاج

* كم يبلغ إنتاج الصقور في مزرعة ند الشبا؟

- مثلما قلت سابقاً بين 400 و500 صقر، نستطيع إنتاج أكثر لكن، نحن من نتحكم بالعدد، لأننا لا نريد إغراق السوق بالصقور وضرب الأسعار، فهناك آخرون يعملون في هذا المجال، ولكل شخص رزقه من الله.

ولكن بالنسبة لمزرعة ند الشبا، فإننا ننتج أجود أنواع الصقور، وكمية البيع والنتائج التي نحققها في المنافسات والسباقات شاهدة على ذلك.

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* ما هي أنواع الصقور بشكل عام؟

- نحن ننتج الشاهين العادي، والجير، والجير شاهين المخلوط (المهجن)، الجير العادي يعيش عادة في المناطق الباردة مثل سيبيريا وآيسلندا وكندا والألسكا وغيرها من المناطق الباردة، هو بطبعه يحب البرد، ولكن نحن في الإمارات هيأنا له الظروف للعيش هنا، وهناك أيضاً الشاهين والحر وتعيش في الجبال مثل شمال إيران وكازاخستان وغيرهما.

تهجين الصقور

* تحدثت عن تهجين الصقور كيف يتم ذلك؟

- العلم تطور كثيراً في هذا المجال، الأمريكيون مثلاً هجنوا الشاهين والجير وخرجت سلالة الجير شاهين التي نستخدمها في الوقت الحاضر، وبالنسبة لنا نحن طورنا جميع السلالات بألوان متعددة، منها الأبيض والأسود والأحمر والداكن، أنا كمنتج أصبحت أتحكم بالألوان والشكل، فعندما يأتي المشتري إلى المزرعة ويطلب مواصفات وألواناً معينة أستطيع أن أخلط بينها وأتحكم بالمنتج من الصقور.

* ما هي أسعار الصقور وهل هي باهظة الثمن؟

- الصقر الجيد الذي يملك سلالة سابقة سعره 150 ألف درهم، والصقر العادي سعره 25 ألف درهم، أما الجير فسعره عادة بين 100 ألف درهم وأقل من ذلك، والمشتري الآن يبحث عن السلالة والصقر الذي يستطيع النجاح في السباقات، التي أصبح لها فائدة، لأنك يمكن أن تشتري صقراً بسعر 150 ألف درهم وتربح بعد ذلك نصف مليون درهم في حال فزت بالمركز الأول في إحدى البطولات.

* ماذا يميز صقراً عن آخر؟

- يميزه الجمال والشكل والحجم والسلالة المميزة والصفات (عينه ووجهه ومنخله)،، الصقار عندما يعاين مجموعة من الصقور يلفت نظره صقر مميز من بين المجموعة، مثل مالك الخيل الذي يعجبه جواد يرى أنه يتميز عن غيره من الخيول، قديماً كانت الميزة مدى قدرة الصقر على الصيد، لكن مناطق الصيد حالياً تقلصت، والشيوخ خصصوا مناطق للصيد في الإمارات للإبقاء على هذه الهواية.

* وهل هناك مزادات تتم لشراء الصقور؟

- نعم، خالد بن سيفان يملك مكتباً لعملية المزايدة، وتتم فيه عملية الشراء.

أجهزة حديثة

خلال جولة في مزرعة ند الشبا للصقور، كشف محمد بن هلال بن طراف المنصوري عن كيفية عمل الأجهزة المتعددة والحديثة الموجودة في المزرعة، والخاصة بعملية «التزاوج» بين الصقور وتعقيم البيض من الأمراض، والأشخاص الذين يدخلون غرف المزرعة.