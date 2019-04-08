شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يغازل المحترفين.. والعروبة يجتاز أخطر مطب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تقدم خورفكان خطوة أخرى نحو الوصول إلى دوري الخليج العربي بعد فوزه على الحمرية بهدفين نظيفين، فيما تجاوز العروبة مسافي، وفاز حتا على الذيد في الجولة ال15من دوري الدرجة الأولى.

وشهدت الجولة أيضاً فوز دبا الحصن على مصفوت وفوز التعاون بخمسة أهداف مقابل اثنين على العربي.

أثبت خورفكان انه فريق يملك شخصية وخبرة ويعرف كيف يتعامل مع الهزائم فهو خسر من مسافي في الجولة ال14، وتمكن من تجاوز الخسارة في الجولة ال15 وحقق فوزا يعد الأغلى للفريق في البطولة على حساب الحمرية وبهدفين نظيفين على ملعب العنابي.

وصاد فريق المدرب عبد الوهاب عبد القادر سرباً من العصافير بالفوز على العنابي فهو كسب ثلاث نقاط مهمة أبعدته عن أقرب منافسيه بنقطتين وحافظ على المركز الأول وتفوق على منافس مباشر وضمن بقاء الحمرية بالرصيد نفسه وبذلك تضاعفت أهمية الفوز، كما تجاوز المطب قبل الأخير تقريباً في البطولة وتبقت له مباراة مع حتا.

واكد الفريق الأخضر تخصصه في الحمرية فهو فاز عليه ذهابا وإيابا، بمعنى انه نال ست نقاط من العنابي وهو أحد منافسيه المباشرين وحصل الفريق على ثقة كبيرة بعد هذا الفوز وهو سيكون أكثر إصراراً على متابعة انتصاراته في البطولة.

ويلتقي خورفكان حتا في الجولة المقبلة وسيدخل اللقاء في وضع اكثر من ممتاز وستكون لديه فرص عديدة فالتعادل وحتى الخسارة لن يكون لها تأثير كبير لأن الفريق الوحيد الذي يمكنه تجاوزه في عدد النقاط هو العروبة حال فاز وسيتقدم عليه بنقطة واحده إذا خسر من السماوي وكل هذه المميزات اكتسبها من فوزه المهم على الحمرية.

بالمقابل، يعد الحمرية الخاسر الأكبر من الجولة لأن كل منافسيه المباشرين فازوا، وهو خسر أهم مباراة وأمام منافس يتقدم عليه بنقطة واحده فقط قبل المباراة ليتسع الفارق بعدها إلى أربع نقاط، وهو فارق كبير قياساً بعدد المباريات المتبقية وخسر العنابي مرتين أمام منافس مباشر، وأكدت المباراة فشل الفريق في الفوز على المنافسين المباشرين حتى الآن لكن من جهة أخرى فالحمرية مازال يملك الفرصة في الصعود وهو سيلعب في الجولة المقبلة مع مسافي قبل أن يواجه العروبة وحتا وهو سيلتقي منافسين مباشرين، ومصيره بيده، غير انه بحاجة إلى أداء افضل.

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وبملعب العروبة حقق أبناء المدرب غازي الغرايري فوزاً قفز بالفريق إلى المركز الثاني برصيد 30 نقطة واستفاد العروبة من لقاء الفريقين في الدور الأول فسعى إلى التسجيل مبكراً، وبعد أن استقبل هدفاً تقدم مجدداً، وعرف كيف يحافظ على تقدمه حتى نهاية المواجهة ولعب مهاجمه خليل نصيب دور البطولة في الفوز.

وخدم العروبة نفسه بالفوز فيما خدمته نتائج الجولة أيضاً فصعد للمركز الثاني، وعلى الجهة الأخرى لم يكن مسافي صيداً سهلاً فهو قدم مباراة جيدة واهدر بعض الفرص ويبدو أن فوزه على خورفكان وقبله على العروبة في الدور الأول كان سبباً في تفطن المنافس وتعامله بجدية مع المواجهة.

وواصل حتا انتصاراته وفاز على الذيد بهدفين لهدف في مباراة وجد فيها صعوبات كبيرة، وكان البرازيلي جلمار تقدم قبل ان يعادل الكسندر للضيوف ثم سجل لوان هدف التفوق وكان التحق بالفريق بعد عودته من صربيا حيث تلقى العلاج، ويعد هذا الفوز مهماً جداً للسماوي الذي تقدم خطوة وتساوى في النقاط مع الحمرية وهو سيلعب مع العنابي في آخر جولة، فيما سيواجه خورفكان في الجولة المقبلة وهي ستكون مباراة مصيرية للإعصار وبالمقابل فخسارة الذيد لم تكن مفاجئة وتجمد رصيد الفريق عند 12نقطة في المركز قبل الأخير.

وعاد دبا الحصن إلى الطريق الصحيح بالفوز على مصفوت وهو كان تلقى خسارة قاسية أمام حتا بخمسة أهداف واستعاد الفريق ذاكرة الانتصارات على حساب مصفوت، وكان الحصن مرشحاً للفوز فيما قبل مصفوت خسارة جديدة وبقي في المركز الأخير بخمس نقاط.

وخطف التعاون المتطور نجومية الجولة بفوزه الكبير على العربي بخمسة أهداف مقابل اثنين في مباراة أعادت الأزرق للواجهة بعد الخسارة من العروبة، وهذا الفوز اكد ان فريق المدرب الحضيري تطور فعلاً، وتقدم التعاون في الترتيب وأضاف ثلاث نقاط لرصيده ليصل إلى 13نقطة، فيما خسر العربي مباراة كانت مهمة بالنسبة له لتحسين ترتيبه والمضي في تحقيق النتائج الإيجابية ليتجمد في 16نقطة في المركز السابع وللتعاون 13في المركز الثامن.

وتبقت ثلاث جولات على انتهاء دوري الدرجة الأولى وستكون الجولات المقبلة حاسمة، وسيلعب فريق خورفكان في الجولة ال15مع حتا ثم مصفوت والتعاون، فيما يلعب العروبة مع العربي في الجولة المقبلة ثم الحمرية وفي الجولة الأخيرة مع الحصن، أما الحمرية فسيلعب مع مسافي في الجولة المقبلة ومع العروبة في الجولة ال17 ومع حتا في الجولة 18، وبالنسبة لحتا فسيواجه فرق خورفكان ومسافي والحمرية، ويتضح ان مهمة خورفكان تعتبر الأسهل قياسا ببقية الفرق المرشحة للصعود فيما مهمة حتا والحمرية الأصعب.

الترتيب

يتصدر خورفكان الترتيب برصيد 32 نقطة، ويأتي ثانياً العروبة وله 30 نقطة، ثم الحمرية الثالث وله 28، وحتا الرابع وله 28 أيضاً، ودبا الحصن الخامس وله 25، ومسافي السادس وله 22، والعربي السابع برصيد 16نقطة، والتعاون الثامن وله 13نقطة، والذيد التاسع برصيد 12نقطة، ومصفوت في المركز الأخير وله خمس نقاط.