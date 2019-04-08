«برق» بطل سباق كأس المحامل الشراعية 60 قدماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي نظمه نادي تراث الإمارات تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس النادي.

وتوج حميد سعيد بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي الفائزين بالسباق وهم: الفائز بالمركز الأول القارب «برق» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والنوخذة جابر محمد جابر الحمادي، والقارب «العديد» الفائز بالمركز الثاني لصاحبه محمد راشد مصبح الرميثي والنوخذة خميس عبيد الرميثي، والقارب «زيورخ» الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والنوخذة خليفة مهير المرزوقي.

حضر التتويج سعيد علي المناعي مدير إدارة الأنشطة والفعاليات، وعدد من المسؤولين في النادي وجمهور كبير من البحارة ومحبي هذه الرياضة التراثية.

وتزامنت مع السباق فعاليات تراثية احتضنتها القرية التراثية تضمنت عروض فرق الفنون الشعبية، وفعاليات للجنة سيدات النادي شملت معرضاً للصور وللكتب التراثية التي يصدرها النادي وسوقاً مجتمعياً للأسر المنتجة استمر عدة أيام، وخيمة تراثية للمراكز النسائية في النادي، بجانب جلسات تراثية لاستقبال الزوار ورواد السوق، فيما أقيم عرض بحري للمحامل التراثية في مياه كورنيش أبوظبي بجوار القرية التراثية بكاسر الأمواج.