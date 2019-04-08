شكرا لقرائتكم خبر عن ناموس غزال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مقطع فيديو لسباق الهجن حيث شاركت به بالصدفة غزالة كانت تركض بالطريق وكتب سموه معلقاً «ناموس غزال»

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