الوحدة يغادر اليوم لمواجهة الريان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تغادر بعثة فريق الوحدة أبوظبي صباح اليوم إلى الدوحة، لمواجهة فريق الريان غداً الثلاثاء، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويسعى الوحدة ثاني المجموعة لمواصلة انتصاراته والوصول إلى النقطة السادسة، بعد فوزه المثير على الاتحاد السعودي 4-1 في الجولة الماضية. وتضم بعثة الوحدة 19 لاعباً هم إسماعيل مطر، محمد الشامسي، رشاد علي، محمد برغش، حمدان الكمالي، سلطان الغافري، سبستيان تيجالي، أحمد علي، خالد الظنحاني، يحيى الغساني، شانج وو ريم، طارق الخديم، ليوناردو دي سوزا، ماجد عبد الله، سالم أحمد راشد، منصور الحربي، عيسى البلوشي، خليل إبراهيم، وخلت القائمة من محمد عبد الباسط وناصر عبد الهادي.