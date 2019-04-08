القبيسي: الإمارات مرشحة لاستضافة كأس العالم لهوكي الجليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

أسدل الستار، أمس الأول، على التصفيات المؤهلة لكأس العالم لهوكي الجليد (الفئة الثالثة) في أبوظبي بنجاح تنظيمي منقطع النظير، ونجح منتخبنا الوطني في الحصول على بطاقة التأهل إلى كأس العالم بعدما تفوق على 4 منتخبات، وحصد 12 نقطة، ولم تؤثر الخسارة الأخيرة أمام قيرغيزستان في اليوم الختامي في تأهله بسبب شطب جميع نتائج قيرغيزستان، واعتباره خاسراً في مباريات الأربع على الرغم من فوزه وحصد العلامة الكاملة لمخالفته للوائح تسجيل اللاعبين في التصفيات.

شارك في التصفيات: الإمارات والبوسنة والهرسك والكويت وهونج كونج وتايلاند وقيرغيزستان. وحل هونج كونج ثانياً ب12 نقطة وتفوق منتخبنا عليه في المواجهة المباشرة التي جمعتهما الأمر الذي كفل له الصعود، وجاءت تايلاند ثالثة في الترتيب الختامي برصيد 8 نقاط والبوسنة والهرسك في المركز الرابع ب7 نقاط، والكويت خامسة ب3 نقاط، وتذيلت قيرغيزستان الترتيب ب3 نقاط.

وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً لافتاً لاسيما في مباريات منتخبنا الوطني بشكل عام، ومباراتي الافتتاح والختام بشكل خاص، حيث زحف حشد جماهيري كبير لدعم منتخبنا والمساهمة بصورة كبيرة في تحفيز اللاعبين على إسعاد شعب الإمارات بالصعود للمرة الخامسة تاريخياً الذي يعد إنجازاً مقدراً .

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من جانبه، أكد هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية أن إنجاز الصعود إلى كأس العالم في رياضة جليدية للمرة الخامسة يعتبر تاريخياً بالنسبة لدولة تتميز بطابع صحراوي، وكان بمثابة تحد كبير، ويدون بأسماء اللاعبين الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل إسعاد الجماهير الغفيرة التي ساندتهم، ودعمتهم طوال مسيرة التصفيات.

وقال: «كان تحدياً كبيراً، وابن الإمارات نجح في اجتيازه بنجاح في طريق تحقيق الأفضل وحصد الإنجاز تلو الآخر».

وأشار إلى أن الاستعدادات لمونديال العالم ستجري على قدم وساق اعتباراً من الموسم المقبل، مشيراً إلى أن مستوى منتخبنا الوطني مبشر بالخير وفي تصاعد مستمر تمهيداً لتسجيل مشاركة مميزة في منافسات كأس العالم بالفئة الثالثة العام المقبل.

وأضاف القبيسي: «نقدم مستويات جيدة في الوقت الحالي ومن دون شك فإن الاستعداد لكأس العالم سيتضمن وتيرة أعلى من التحضيرات وتكثيف فترات المعسكرات التي تسهم تجهيز المنتخب بالصورة المطلوبة للمساهمة في تقديم مستوى مشرف في هذا المحفل الدولي الكبير».

وكشف أن نجاح استضافة الدولة للتصفيات، وحصد الرقم واحد في تنظيم مختلف الأحداث رشحها لاستضافة إحدى النسخ المقبلة من كأس العالم، وقال: «أشاد كامولا كالبرفو نائب رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد رئيس الاتحاد الأوروبي لهوكي الجليد في العديد من الاجتماعات السابقة المشتركة، بتنظيم الإمارات للحدث، وأكد أن حسن التنظيم والنجاح منقطع النظير يرشح الإمارات لاستضافة كأس العالم، وستتم مناقشة كل الأمور الخاصة بهذا الشأن في اجتماع الاتحاد الدولي عقب أشهر عدة».