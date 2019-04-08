لارا صوايا: رؤية منصور بن زايد وراء نجاحات كأس الوثبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجهت لارا صوايا بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، لدعمه اللامحدود للخيول العربية في الإمارات والعالم أجمع، مؤكدة أن كأس الوثبة ستاليونز التي تشتمل على 66 سباقاً في العالم، منها 23 سباقاً في الدولة، حققت نجاحات مميزة بفضل رؤية سموه الثاقبة، كما حققت الكثير من المكاسب للملاك المحليين.

وأوضحت لارا صوايا، أن برنامج المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية يتألف من 124 سباقاً في 90 دولة. وقالت: «سيقام سباق يوم أبوظبي في مراكش في 21 أبريل، ومنها سينطلق المهرجان إلى تولوز في فرنسا التي ستشهد سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، ومن ثم إلى الجزائز لسباق للفرسان المتدربين. وستستضيف رومانيا أهم ملتقى عالمي للخيول العربية من 1 إلى 7 يوليو المقبل، ومسك الختام بجوهرة تاج الشيخ زايد في 24 نوفمبر في أبوظبي، وتبلغ قيمة جوائزه 5 ملايين درهم».