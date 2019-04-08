افتتاح ناجح لبطولة كأس العالم لرماية الأطباق في العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بطولة كأس العالم لرماية الأطباق - العين 2019 المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وتستمر البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم حتى 15 إبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 526 رامياً ورامية يمثلون أكثر من 71 دولة.

وكانت اللجنة المنظمة، أقامت مساء أمس الأول، حفل افتتاح كأس العالم لرماية الأطباق بحضور فلاديمير ليسين، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، والشيخ علي بن عبدالله آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، واللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري، والمهندس دعيج العتيبي، رئيس الاتحادين العربي والكويتي، وعبد المحسن الدوسري، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، واللواء عبد الله حميد محمد المهيري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، وعبد الله الكمالي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحاد السعودي للرماية والنائب البرلماني لوشيانو روسي رئيس الاتحاد الإيطالي للرماية، ورؤساء الوفود المشاركة، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الرماية للقوس والسهم، وعدد كبير من الرماة والشركات، والجهات الداعمة للبطولة.

ورحب اللواء عبد الله محمد حميد المهيري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، بضيوف الإمارات والحضور، معرباً عن سعادته باحتضان مدينة العين لهذه التظاهرة العالمية «كأس العالم لرماية الأطباق العين 2019» التي ستكون محط أنظار العالم، لأنها أحد أهم جسور الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020.

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وأشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية الرئيس السابق لاتحاد الرماية بالدعم اللامحدود الذي تحظى بها رياضة الإمارات من القيادة الرشيدة، وقال: «دعم قيادتنا وراء تميز رياضيينا ورياضتنا عامة ورماية الإمارات خاصة»، مشيراً إلى أن توجيهات مسؤولينا بضرورة أن يعكس كل حدث يتم تنظيمه الوجه الحضاري والرياضي لدولتنا الغالية، وأن يعود ضيوفنا إلى بلدانهم وهم يحملون أطيب الذكريات عن الإمارات وشعبها الكريم.

وجاء حفل افتتاح بطولة كأس العالم لرماية الأطباق العين 2019 رائعاً ومبهراً، ويحكي تراث الإمارات بصورة مبسطة في عام التسامح؛ حيث استهل الحفل بكلمات بليغة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس وباني نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة الذي تابع الجميع كلماته المؤثرة عن التسامح.

وقدمت تلميذات مدرسة محمد بن خالد، لوحات فنية وتراثية راقصة بمصاحبة الأهازيج والأغاني الشعبية، كما قدمت فرقة اليولة بالعين عرضاً تراثياً بالعصي نال إعجاب الحضور.

وأقامت اللجنة المنظمة للبطولة، حفل عشاء على شرف ضيوف الدولة بفندق العين روتانا، وسبق حفل العشاء تبادل الدروع التذكارية؛ حيث أهدى كل من اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، دروعاً تذكارية إلى فلاديمير ليسين، وإلى رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ علي عبد الله آل خليفة، وإلى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية الرئيس السابق لاتحاد الرماية، وإلى عبد المحسن الدوسري، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وإلى رئيس الاتحاد الإفريقي اللواء حازم حسني، وإلى الجهات الراعية والداعمة للحدث.