سيف الكتبي: المهمة الأصعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح سيف راشد خلفان الكتبي، رئيس قسم التسجيل بنادي دبي لسباقات الهجن، أنه بناء على تعليمات علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، تم الإعلان مبكراً عن فتح باب التسجيل بالنسبة لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وهجن أبناء القبائل الراغبين في المشاركة ضمن مهرجان ختامي المرموم 2019، مؤكداً أن عملية التسجيل مضت بسلاسة وهدوء في الفترتين الصباحية والمسائية.

وقال إن النظام المتبع في نادي دبي، ساعد كثيراً على أداء المهمة بأفضل شكل ممكن.