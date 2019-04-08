خورفكان يستضيف النصر الليلة في نصف نهائي كأس الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

تأهلت فرق شباب الأهلي وخورفكان ودبا الحصن، أبطالاً للمجموعات الثلاث، والنصر كأفضل صاحب مركز ثانٍ إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لكرة قدم الصالات.

وفاز شباب الأهلي على البطائح 2-1، وخورفكان على النصر 4-1، وتعادل دبا الحصن مع الظفرة 1-1. وأسفرت قرعة مباريات الدور نصف النهائي التي أجريت ظهر أمس بمقر اللجنة التنفيذية لكرة الصالات في الشارقة بحضور عبد الملك جاني، رئيس اللجنة التنفيذية، وكريم خليل سكرتير اللجنة، وعبدالله كيدي إداري شباب الأهلي، وهيثم عيد، مدير فريق نادي خورفكان، ووليد عبد الرحمن مدير فريق نادي النصر، عن وقوع خورفكان مع النصر، وشباب الأهلي مع دبا الحصن، وتلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب، ويلتقي في السابعة والربع من مساء اليوم خورفكان مع ضيفه النصر، ويلتقي غداً دبا الحصن مع ضيفه شباب الأهلي، ويلتقي النصر مع خورفكان في مباراة الإياب بعد غد الأربعاء، على ملعب صالة راشد بن حمدان في نادي النصر.

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ويحل دبا الحصن ضيفاً على شباب الأهلي في ملعب صالة سعيد بن مكتوم في صالة سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي في الممزر، ويلتقي المتأهلان إلى المباراة النهائية على كأس النسخة العاشرة من البطولة في 15 أبريل/‏نيسان الجاري.

وسيشهد اليوم الختامي للموسم العاشر مفاجآت كبيرة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. من جانبه توجه عبد الملك جاني، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بالشكر إلى جميع الأندية المنضوية تحت لواء اللعبة،وقال: «ننتظر ظهور مواهب جديدة من مباريات دوري الشباب الذي انطلق الجمعة الماضي من صالة نادي مليحة».

وأشاد باهتمام ومتابعة مجلس الشارقة الرياضي، واتحاد الكرة، وإدارات الأندية، وجهود جميع أعضاء اللجنة وحكام كرة الصالات.