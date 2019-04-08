11 جامعة في بطولة «أمريكية دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت فعاليات الدورة الرياضية الجامعية الدولية التي نظمتها الجامعة الأمريكية في دبي شاركت فيها فرق رياضية تمثل جامعات من إيطاليا واليونان ولبنان والإمارات التي مثلتها الجامعة الأمريكية في الشارقة، والجامعة الأمريكية في دبي، الجامعة الكندية في دبي، أكاديمية جام الرياضية.

وقد نالت الجامعة الأمريكية في دبي المركز الأول في كرة السلة للرجال، والمركز الثاني الجامعة الأمريكية اليونانية، والثالث أكاديمية جام الرياضية.

وفازت جامعة تورفيرجاتا روما بلقب سيدات السلة، والمركز الثاني الجامعة الأمريكية في دبي، والمركز الثالث أكاديمية جام الرياضية.

وفي كرة الطائرة للرجال: فازت بالمركز الأول الجامعة الأمريكية في دبي، والمركز الثاني الجامعة اللبنانية الأمريكية فرع الجبيل، والمركز الثالث الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت.

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وفي كرة الطائرة طالبات: نال المركز الأول جامعة ميلانو في إيطاليا، والمركز الثاني الكلية الأمريكية اليونانية، والمركز الثالث الجامعة الأمريكية في دبي.

وفي كرة القدم: فازت بالمركز الأول الكلية الأمريكية اليونانية، وبالمركز الثاني الجامعة الأمريكية في دبي، وبالمركز الثالث الجامعة الأمريكية في بيروت.

وفي التنس للرجال: فاز بالمركز الأول: فهد الجناحي من أمريكية دبي، والمركز الثاني اثاناسيوس تزورتزاكيس من أمريكية اليونان، والمركز الثالث شان كوريا أمريكية الشارقة.

وفي تنس طالبات: فازت بالمركز الأول ايكاترينا أفروديت من أمريكية اليونان، والمركز الثاني ليا طالب من اللبنانية الأمريكية فرع الجبيل، والمركز الثالث سيرينا جوزيف من اللبنانية الأمريكية فرع الجبيل.