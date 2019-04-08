عبيد بن مدية: تسجيل المتطوعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنى عبيد بن مدية، قائد فريق المتطوعين في الألعاب الحكومية على كل من ساهم وبذل الجهد في نجاح هذا الحدث العالمي، الذي ظهر بالصورة الإيجابية المطلوبة والداعمة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقال ابن مدية أن طريقة تسجيل المتطوعين كانت بالتنسيق معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والواتس أب، وهي من أسهل الطرق في الوقت الحالي بدلاً من الطرق التقليدية الأخرى في التسجيل، مؤكداً أن هذه الطريقة سيتواصل العمل بها في النسخ المقبلة.