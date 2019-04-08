ختام ناجح لمعسكر «محطاتي» في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مجلس الشارقة الرياضي الخميس الماضي، معسكر «محطاتي» خلال إجازة الربيع، بحفل رسمي أقيم في المقر الرئيسي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بحضور عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، وسعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية، ونبيل عاشور مدير إدارة الدعم المؤسسي، وعفراء المشغوني رئيسة قسم الأنشطة المجتمعية.

وأوضح عيسى هلال الحزامي أن معسكر «محطاتي» ينبع من واقع الاهتمام بالنشء باعتبار أن هذه الشريحة العمرية مهمة، وتمثل المستقبل، حيث تنعكس مثل هذه الفعاليات والأنشطة على غرس قيم التعاون في نفوس المشاركين، واستثمار أوقات فراغهم.

وفي نهاية الحفل قام عيسى هلال الحزامي بتوزيع الشهادات والدروع التذكارية على المشاركين.