تعادل سلبي في أكادير وفوز النجم الساحلي ونهضة بركان بكأس الاتحاد

اسماء السيد - شهد ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأحد تعادلا سلبيا بين حسنية أكادير المغربي وضيفه الزمالك المصري، بينما تغلب النجم الساحلي التونسي على الهلال السوداني 3-1، ونهضة بركان المغربي على مضيفه غور ماهيا الكيني بثنائية.

وعاد الزمالك من ملعب "أدرار" بتعادل ثمين قد يساعد صاحب ثالث أكبر رصيد في عدد ألقاب المسابقات القارية المختلفة (9) على العودة للواجهة القارية من بوابة كأس الاتحاد بعد غياب 16 عاما عن منصات التتويج.

وواجه فريق "القلعة البيضاء" متصدر الدوري المصري (57 نقطة)، ضغطا مبكرا من قبل لاعبي الحسنية الذيين بكر في تهديد مرمى محمود عبد الرحيم "جنش" في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية من القائد جلال الداودي.

وكان حسنية أكادر الأفضل في اللقاء مستفيدا من تواضع أداء لاعبي المدرب السويسري كريستيان غروس الذين لم يهددوا مرمى عبد الرحمن الحواصلي في الشوط الأول، مركزين على امتصاص فورة مضيفهم في غياب عنصرين مهمين هما المهاجم المغربي حميد أحداد ولاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي للايقاف.

وأهدر الفلسطيني تامر صيام فرصة افتتاح التسجيل للحسنية إثر تمريرة عرضية من يوسف الفحلي (6)، وحول "جنش" الى ركنية كرة قوية أرسلها زهير الشاوش (8)، وأضاع عبد العالي الخنبوبي فرصة ثمينة لافتتاح التسجيل بمتابعته ركلة حرة نفذها الداودي، برأسه عالية فوق المرمى (16)، قبل أن يتصدى "جنش" لكرة عماد الكيماوي المنفرد (31).

وفي الشوط الثاني، استمر غياب الزمالك عن الأجواء واستمرت الفرص الضائعة من جانب صاحب الأرض، لاسيما عبر رأسية الكيماوي (48)، قبل أن تتوقف المباراة لبعض الوقت بعد نحو ربع ساعة على بداية الشوط الثاني، اثر احتكاك بين الكيماوي وجنش.

وأتت أخطر فرص الشوط بتسديدة لصيام ارتدت من القائم (76).

وكاد الزمالك يعود بالنقاط الثلاث في الوقت بدل الضائع ومن فرصته الوحيد عندما كسر يوسف ابراهيم "أوباما" مصيدة التسلل وانفرد بالحواصلي الذي تألق في انقاذ الموقف (90+5).

ملخص مباراة الزمالك وحسنية اكادير:

- النجم على مشارف دور الأربعة -

وتفوق النجم الساحلي التونسي بطل 2006 و2015، بنتيجة مريحة 3-1 على ضيفه الهلال السوداني الباحث عن لقب أول والذي غاب عنه مهاجمه وليد البخيت هداف المسابقة بستة أهداف مع غودوين أغودا لاعب إينوغو رينجرز النيجيري.

وسجل زياد بوغطاس (30) وياسين الشيخاوي (34 و81 من ركلتي جزاء) أهداف النجم الساحلي، وأطهر الطاهر (50) هدف الهلال الذي تعززت آماله ببلوغ أدوار متقدمة بعد إقالة مدربه التونسي نبيل كوكي واستبداله بمواطنه إيراد الزعفوري الذي حقق نتائج طيبة في المباريات الأربع السابقة في دور المجموعات مع فوزين على أرضه وتعادلين خارجها.

وكان إينوغو رينجرز ودع من دور المجموعات بحلوله ثالثا في المجموعة الثانية خلف الصفاقسي والنجم الساحلي الذي يأمل مدربه الفرنسي روجيه لومير بإحراز اللقب الثالث ومعادلة الرقم القياسي لمواطنه الصفاقسي.

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وقال لومير في تصريحات صحافية "قبلنا هدفا سيجعلنا نخوض مباراة العودة بحذر شديد.. كان بإمكاننا أن نخرج منتصرين بنتيجة أعرض".

ملخص مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني:

- سقوط الصفاقسي وفوز نهضة بركان -

وحقق لاعبو نكانا الزامبي فوزا على حساب الصفاقسي التونسي 2-1، ليرفعوا الى 61 عدد المباريات المتتالية دون خسارة على أرضهم في المسابقات الإفريقية (44 فوزا و17 تعادلا)، وعززوا رقمهم القياسي.

وتقدم نكانا بهدفين لكيلفين كامبامبا (36) وفريدي تشيمبنغا (52) قبل أن يقلص لاعبو المدرب الهولندي رود كرول عبر حبيب الوسلاتي (84).

وبهذا الفوز، بات الصفاقسي الفائز بالمسابقة ثلاث مرات (2007، 2008 و2013) بعد دمج كأس الاتحاد مع كأس الكؤوس عام 2004، يحتاج الى انتصار كبير إيابا على أرضه لوقف مغامرة نكانا.

وحقق نهضة بركان فوزا على غور ماهيا الكيني في عقر دراه بثنائية نظيفة سجلهما فرانسيس كاهاتا خطأ في مرمى فريقه (24) وبدر الهلالي (59) لصالح الفريق المغربي الذي بلغ ربع نهائي المسابقة في 2018.

وأوقف نهضة بركان سلسلة من ست انتصارات متتالية للفريق الكيني على أرضه في مسابقات الاتحاد الإفريقي.

ملخص مباراة الصفاقسي ونكانا الزامبي:

أهداف مباراة نهضة بركان وغور ماهيا الكيني: