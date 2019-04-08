شكرا لقرائتكم خبر عن أسامه نبيه يعلن رحيله عن تدريب الكوكب السعودي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أسامه نبيه نجم الزمالك السابق رحيله عن تدريبه نادي الكوكب السعودي بعد أن كان يتولى منصب المدير الفني.
وقال نبيه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « تجربة تدريب الكوكب السعودي حققت منها استفادة كبيرة للغاية، وفضلت الرحيل في ذلك التوقيت، بعد ضمان عدم هبوط الفريق وانتشاله من كبوته».
فى سياق منفصل، أشاد مدرب عام المنتخب السابق بأداء الزمالك هذا الموسم وأكد أنه قادر على التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية على حساب حسنية أغادير المغربي.
وطالب نجم الفريق الأبيض السابق جروس المدير الفني للزمالك بعمل تدوير بين اللاعبين للتغلب على الإجهاد فى الفترة المقبلة، بسبب ضغط المباريات.
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