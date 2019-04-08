شكرا لقرائتكم خبر عن التونسى صادق السلمى "امتياز" فى لقاء حسنية أغادير والزمالك الصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسنيه أغادير - الزمالك

المسابقة: مباراة الذهاب بالدور الربع النهائى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية

استاد أدرار مدينة أغادير

نتيجة المباراة: 0 / 0

حكم ساحة: صادق السلمى

المساعد الأول: عطية أمساعد

المساعد الثانى: أيمن إسماعيل

الحكم الرابع: وليد دراجي

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

حكم المباراة

القرارات الفنية: تمكن الحكم التونسى صادق السلمى من فرض سيطرته على أحداث وسير المباراة منذ البداية على الرغم من صعوبة اللقاء، نتيجة الضغوط من لاعبى وجمهور حسنية أغادير ولم يتأثر الحكم بكل هذه العوامل، وكانت أهم أحداث المباراة فى الدقيقه 48 عندما طالب لاعبو حسنية أغادير بركلة جزاء بداعى أن محمود علاء لاعب الزمالك ارتكب مخالفة ضد مهاجم حسنية أغادير، لكن الحكم قريب وأشار إلى استمرار اللعب وقرار صحيح من الحكم.

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وفى الدقيقة 83 و92 مطالبة أخرى من لاعبى أغادير باحتساب ركلتى جزاء بداعى لمسة اليد، ولكن الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب والقرار صحيح، والدقيقة 58 أشار المساعد الأول على مخالفة التسلل الحكم يشير باستمرار اللعب نتيجة أن لاعب الزمالك لعب الكرة متعمدا للخلف وقرار صحيح من الحكم بعدم وجود حالة التسلل ويقوم باحتساب ركله ركنية .

العقوبات الانضباطية :تغاضى الحكم عن إنذار لاعب أغادير فى الدقيقه 51 للعب بتهور مع لاعب الزمالك إبراهيم حسن، كما تغاضى عن إنذار لعب الزمالك عبدالله جمعة للعب بتهور. وفى الدقيقة 56 نتيجة اللعب بتهور أنذر الحكم كلا من عماد السيد الموجود على دكة البدلاء وطارق حامد للعب بتهور والاعتراض على القرار .

اللياقة البدنية والتمركز :تمكن الحكم من استخدام عنصر اللياقه البدنية، التحمل العام، وتحمل السرعة فى الدقائق 1، 15، 88 بتكنيك جيد واستخدام أسلوب الجرى الخلفى، الجانبى بشكل صحيح وينقصه السرعه القصوى فى الهجمات المرتدة.

درجة صعوبة المباراة: مباراة صعبة المستوى نتيجة أهمية اللقاء لكل الفريقين على سلم الترتيب.

تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة: طبق الحكم مبدأ إتاحة الفرصة فى الدقيقة الـ7 لصالح حسنية أغادير بتقدير صحيح، وفى الدقيقة 29 سمح باستمرار اللعب وتطبيق جيد لمبدأ إتاحه الفرصة لصالح الزمالك.

الحكمان المساعدان :

المساعد الأول: أشار إلى حالات التسلل فى الدقائق 16، تعاون باحتساب مخالفة فى الدقائق 18، 31 بتقدير صحيح نتيجه الفهم الجيد للقانون .

المساعد الثانى: تميز فى عدم الإشارة على تسلل فى الدقيقة 92 وحالة من الحالات الصعبة والدقيقة لصالح الزمالك ويشير باستمرار اللعب وقرار صحيح .

الحكم الرابع: تعاون بشكل جيد مع حكام فى الاستبدال والتفتيش على معدات اللاعبين والسيطرة على المنطقة الفنية.