شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتأثر الأهلى بالمباريات المقبلة بعد خماسية صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسارة مهينة وصادمة تلقها النادى الأهلى أمام صن داونز الجنوب أفريقى، فى المباراة التى جمعت الفريقين بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليودع الأحمر البطولة إكلينيكياً بخماسية نظيفة فى جوهانسبرج، فى مباراة جاءت من طرف واحد فقط واستسلم فيها لاعبو القلعة الحمراء للهزيمة .

تساؤلات عديدة تحتاج إلى إجابة وتفسير باتت تدور فى أذهان عشاق القلعة الحمراء، والتى جاء فى مقدمتها التساؤل عن مدى التأثير الذى يمكن أن يتعرض له الفريق فى الفترة المقبلة، بعد أن تلقى الهزيمة الأثقل ليس فى تاريخه وحسب بل فى تاريخ التمثيل المصرى فى البطولات الأفريقية.

القلق بات يدور حول البطولة المحلية التى يحتل فيها النادى الأهلى المركز الثانى برصيد 55 نقطة، خلف نادى الزمالك المتصدر برصيد 57 نقطة، بعدما قلص الفريق الأحمر الفارق الذى وصل فى أول الموسم إلى 16 نقطة ليصبح نقطتين فقط، لتتنفس جماهير الأهلى رائحة الأمل فى حصد البطولة المحلية واقتناص اللقب رقم 41، إلا أن الخسارة الثقيلة التى لحقت بالأهلى أثرت على معنويات اللاعبين والجماهير، لتتسلل مشاعر الخوف والقلق عن امتداد هذا التأثير لبطولة الدورى.

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كان أحد أسوأ الأيام الكروية فى القلعة الحمراء، لكنه يوم "سعد" مصر المقاصة ونادى الزمالك، فالفريق الفيومى سيواجه الأهلى المهزوم معنوياً بمشاعر الإحباط بعد الصدمة فى دورى الأبطال، خلال المباراة التى ستجمع الفريقين بمنافسات الجولة 28 من عمر المسابقة المحلية، فى مباراة ربما تأتى بعد وداع الأهلى للبطولة القارية التى اقترب من الخروج منها بعد خماسية الذهاب.

ويأتى الزمالك فى المركز الثانى بقائمة المستفيدين، فالتعثر الأفريقى للفريق الأحمر سيشغل أبناء القلعة الحمراء عن المنافسة المحلية بل ومن المتوقع أن تؤثر عليهم فى نتائج الدورى العام، الأمر الذى قد يخرج الأهلى عن المنافسة على القمة ويسهل الطريق على أبناء ميت عقبة لحصد اللقب رقم 13 فى تاريخه.

البعض تخطى حاجز الغضب من الهزيمة إلى مطالب واضحة من لاعبى الفريق الأحمر، لتطالب الجماهير بضرورة التخلى عن اللاعبين الذى لا يمثلون فائدة حقيقية داخل الملعب وعلى رأسهم كبار نجوم الفريق الأكثر عرضة للإصابة، والذين يبتعدون عن صفوف الأهلى باستمرار لعامل السن، بالإضافة لإقالة مارتن لاسارتى الذى لم يتسغل الدعم الكامل الذى حصل عليه من الإدارة والجماهير بعد أن أتيحت له كل الإمكانيات والصفقات لحصد البطولات.