كيماوى يخطف قلوب الزملكاوية ويهدد مرمى جنش فى أول فرصة بالشوط الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد عماد كيماوى لاعب حسنية أغادير كرة رأسية من الوضع طائرًا، هدد بها مرمى محمود جنش حارس الزمالك فى الدقيقة من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب أدرار، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 لبطولة الكونفدرالية الافريقية. وأعلن كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك تشكيل فريقه الذى ضم كلاً من.. في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش Advertisements في خط الدفاع: عبد الله جمعه - محمود حمدى الونش- محمود علاء - حمدي النقاز في خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - احمد زيزو – يوسف اوباما - ابراهيم حسن في خط الهجوم: خالد بو طيب

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