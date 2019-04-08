شكرا لقرائتكم خبر عن بنات الأهلى فى العلالى.. والرجالة على حافة الهاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فرق سيدات النادى الأهلى فى مختلف الألعاب بـ100 راجل خاصة فى ظل تفوقهم الدائم فى البطولات وتلاشى الأخطاء، حيث إن هذا الموسم يشهد تفوقا ملحوظا لفرق السيدات عن الرجال فى النادى الأهلى.



الأهلى

ويأتى نجاح فرق السيدات وسط تراجع لفرق الرجال، خاصة فريقى الكرة واليد، فى ظل خسارة لاعبى القدم من صن داونز 5 /0 فى ذهاب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى جنوب أفريقيا.

كما خسر فريق كرة اليد للرجال لقب السوبر الأفريقى للموسم الثانى على التوالى من غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 38 / 35، ولكن هذه المرة خارج الديار فى مدينة وجدة بالمغرب.



سيدات الأهلى

فى المقابل تفوق فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى هذا الموسم بحصد لقبى كأس مصر ودورى العمومى، بينما نجح فريق سيدات الكرة الطائرة فى حسم لقب الدورى قبل انتهاء عمر المسابقة والحصول على لقب البطولة الأفريقية على حساب قرطاج التونسى، فى المنافسة التى استضافها النادى الأهلى لمصالحة الجماهير سريعا، بعد خسارة البطولة العربية بالهزيمة من الصفاقسى التونسى فى النهائى الذى أقيم فى شهر فبراير الماضى.