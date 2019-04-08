شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: كنا الأفضل أمام بيراميدز رغم النقص العددى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أحمد قناوى، المدرب العام للإسماعيلى، بأداء اللاعبين رغم خسارة الفريق أمام بيراميدز 1 / 3 فى الجولة الـ28 للدورى، مشيرا إلى أن التوفيق لم يحالفنا.

وقال مدرب الإسماعيلى فى تصريحات له: "سعيد بأداء اللاعبين أمام بيراميدز رغم الخسارة، كنا ندّا لبيراميدز بكل ما يملكه من نجوم وإمكانيات وعلى الرغم من النقص العددي".

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وتابع قناوى: "الحظ عاندنا وسجلنا بالخطأ فى مرمانا وكنا قريبين من التعادل رغم ذلك، قدمنا مباراة جيدة مع الخسارة، سنغلق تلك الصفحة الآن لنركز على المباريات المهمة المقبلة".

وأكمل: "الأمل ما زال موجودا من أجل التواجد فى المربع الذهبى، سنبدأ مباشرة الاستعداد لمواجهة الجونة وهدفنا استعادة النتائج المميزة من جديد". وأوقف بيراميدز صحوة الإسماعيلى المحلية والتى استمرت بلا خسارة فى آخر 10 مباريات بالدورى.