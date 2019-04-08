اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 7 / 4 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 7 / 4 / 2019 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها التعادل السلبى مع حسنية أغادير المغربى فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب أدرار.

الزمالك يتعادل سلبياً مع حسنية أغادير فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية

تعادل نادى الزمالك سلبيا مع حسنية أغادير المغربى فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على أن يقام لقاء العودة بين الفريقان يوم الأحد المقبل على استاد الجيش بالسويس.

جروس: لم نظهر بشكل سيئ أمام أغادير.. والغائبون متاحون فى لقاء العودة أكد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، أن فريقه خاض مواجهة حسنية أغادير المغربى بشكل جيد طوال الـ90 دقيقة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت بالتعادل السلبى، على أن يقام لقاء العودة بين الفريقان يوم الأحد المقبل على استاد الجيش بالسويس. وقال جروس فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "المباراة كانت قوية على مدار شوطى اللقاء وطريقة اللعب كانت تتناسب مع طبيعة اللقاء ولم نظهر بشكل سيئ، ونجحنا في التعامل مع المنافس وجماهيره والضغوط خلال اللقاء وخضنا المواجهة بالطريقة التى تناسب مواجهة فريق جيد على ملعبه". Advertisements وأشار جروس إلى أن الزمالك لديه مباراة قوية فى العودة على أرضه والهدف تحقيق الفوز من أجل الصعود للدور قبل النهائى لبطولة الكونفدرالية، مضيفاً أن محمود عبد العزيز قدم مباراة جيدة فى وسط الملعب بجوار طارق حامد، مشيرا إلى أن المباراة المقبلة أمام حسنية أغادير سوف تشهد عودة اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة المغرب.

أكد أحمد سيد زيزو، لاعب نادى الزمالك، أن الفريق والجهاز الفنى كانا يأملان فى تحقيق الفوز على حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، ملعب أدرار، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 لبطولة الكونفدرالية الافريقية، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

أوضح زيزو فى تصريحاته عقب اللقاء، أن التعادل السلبى نتيجة ايجابية ومنضمن الأهداف المطلوبة للفريق فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن حسم التأهل سيكون فى مباراة العودة المقرر لها الأحد المقبل على ستاد الجيش بالسويس.

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