شكرا لقرائتكم خبر عن آخرها الألومونيوم..سموحة يحقق الفوز الأول بعد 7 أشهر و 4 مدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب فوز سموحة على حرس الحدود 2 / 1 فى الجولة الـ28 للدوري ، نجح الفريق السكندري فى كسر سوء الحظ الذى يرافقه منذ 7 أشهر وعدم تحقيق أي انتصار .

كان اخر انتصار لسموحة بالفوز على الألومونيوم 3 / 2 يوم 11 أكتوبر 2018 والتأهل لدور الـ 16 من كأس مصر ، كما شهد تغيير 4 مدربين بدأت بعلى ماهر ثم طارق يحيي و عادل عبد الرحمن ثم حسام حسن المدير الفنى الحالي للفريق.

وجاء فوز سموحة اليوم على حرس الحدود، هو الأول بعد 19 مباراة لم يذق فيها طعم الفوز بالدوري وتحديدا منذ الانتصار على وادى دجلة بالأسبوع العاشر بهدف دون رد يوم السابع من أكتوبر الماضى، ونال خلالها 6 هزائم متتالية.

فاز فريق الكرة الأول بنادي سموحة 2 / 1 أمام حرس الحدود، بعد انتهاء المواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ستاد المكس فى ديربى الإسكندرية ، والتى جاءت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام.

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أحرز هدف حرس الحدود ابراهيم كونيه فى الدقيقة 27 بعد تبادل للكرة بالرأس بين لاعبي الحدود لتصل لكونيه الذي سدد كرة قوية يمين حارس مرمى سموحة، وتعادل السيد فريد فى الدقيقة 57 من رأسية قوية ثم أضاف نفس اللاعب هدف الفوز فى الدقيقة 76 بعد تنفيذ ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء وصلت للسيد فريد الذي اسكنها بسهولة فى الشباك.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سموحه للنقطة 28 محتلاً المركز الـ14 و توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 29 محتلاً المركز الثالث عشر، بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 33 هدف.