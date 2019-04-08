شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 7 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاحد 7 / 4 / 2019 العديد من الاخبار الرياضية الهامة ومنها تعادل الزمالك مع حسنية اغادير سلبيا بالمغرب فى دور الـ8 للكونفدرالية ، والاهلي يطلب 60 الف مشجع لمباراته امام صن داونز

الزمالك يتعادل سلبياً مع حسنية أغادير فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية

تعادل الزمالك سلبيا مع حسنية أغادير المغربى فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على أن يقام لقاء العودة بين الفريقان يوم الأحد المقبل على استاد الجيش بالسويس.

الخطيب يجتمع مع لاسارتي لبحث أسباب خماسية صن داونز

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي إجتماعاً هاماً مع الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة أسباب الخسارة القاسية من صن داونز أمس ، السبت، بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كهربا يعلن جاهزيته للعودة إلى الزمالك بعد مواجهة أغادير

أنهى محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، البرنامج التأهيلى الموضوع له تحت إشراف أيمن عبد العزيز المدرب المساعد بالجهاز الفنى للفريق الأبيض، بعد استبعاده من مواجهة حسنية أغادير المغربى وفقا لرؤية السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق.

سوبر كورة.. شاهد ماذا فعلت خماسية صن داونز فى "أمح" الأهلاوى

نشرت قناة المشجع الأهلاوى ذو القدرات الخاصة "أمح الدولى"، فيديو لرد فعله عقب خسارة الأهلى بنتيجة 5 /0 من صن داونز الجنوب الأفريقى فى دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

صفحة بريزينتيشن تعلن التصنيف النهائى لمنتخبات أمم أفريقيا قبل إجراء القرعة

نشرت صفحة شركة بريزينتيشن على "فيس بوك" التصنيف النهائى للمنتخبات الوطنية فى بطولة أمم أفريقيا 2019 قبل إجراء القرعة المقرر لها 12 أبريل الجارى فى منطقة الأهرامات.

الأهلي يطلب حضور 60 ألف مشجع مباراة صن داونز ببرج العرب

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي إن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بموافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على إقامة مباراة الأهلي مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 13 أبريل الجاري في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا ببرج العرب.

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تعرف على موقف المجموعة الثانية بالقسم الثانى حال تساوى الفرق فى النقاط

أكد خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى، أن اللائحة واضحة على جميع الفرق منذ بداية المسابقة ولا يوجد بها لبس فى حالة تساوى النقاط بين أكثر من فريق سواء فى المقدمة أوالمؤخرة .

"فيديو" محلك سر.. الداخلية يتعادل مع إنبى 1 - 1 بالدورى

تعادل فريق الداخلية مع إنبى بنتيجة 1/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أزمة فى اتحاد الكرة بعد رفض البنك "شيك" الزمالك

شهد اتحاد الكرة أزمة بعد رفض البنك صرف شيك الزمالك والخاص بمستحقات طاقم حكام مباراة الزمالك الأخيرة أمام سموحة التى انتهت بفوز الأبيض 1 / 0.

فيديو ..بتروجت يفوز على الاتحاد السكندري 1/ 0 فى الجولة الـ28 للدوري

حقق فريق بتروجت فوزاً صعباً على الاتحاد السكندري بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة الـ28 للدوري الممتاز، ليرفع رصيده للنقطة 28 محتلاً المركز الـ14 فى جدول الدوري بينما يتوقف رصيد زعيم الثغر عند النقطة 32 محتلاً المركز التاسع.

تعرف على هتافات جماهير الأهلى فى مباراة الطائرة قبل مواجهة صن داونز

طالبت جماهير الأهلي المتواجدة في الصالة المغطاة بالنادي الأحمر لحضور مواجهة فريق الطائرة أمام أساريا الليبي، بفتح مدرجات ستاد التتش لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الإياب أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

مصدر : مجلس الأهلي لم يُناقش فكرة إقالة لاسارتي بعد خماسية صن داونز

قال مصدر مسئول في النادي الاهلي أن مجلس الإدارة لم يناقش فكرة إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق عقب الخسارة من صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يطلب تقديم مباراة المصرى 24 ساعة

طلب مسئولو نادي الزمالك من اتحاد الكرة بشكل شفوي تقديم مباراة الفريق أمام المصري المقرر لها الخميس المقبل 24 ساعة لتقام يوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الـ28 للدوري.