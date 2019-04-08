شكرا لقرائتكم خبر عن مصائب الأهلى لا تأتى فرادى.. غياب سعد سمير 3 أشهر بعد قطع الرباط الخلفى للركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة جديدة تلقاها فريق الكرة بالنادى الأهلى، بعدما تأكد غياب سعد سمير مدافع الأهلى عن مباريات فريقه لمدة تصل لثلاثة أشهر، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام صن داونز الجنوب أفريقى أمس فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى شهدت هزيمة الأهلى 5 / 0.

وكشف سيف زاهر فى تصريحاته على قناة ONSPORT أن سعد سمير سيغيب عن الأهلى لأكثر من شهرين بعد الإصابة فى مباراة فريقه أمام صن داونز.

وأجرى سعد سمير أشعة عقب عودة البعثة إلى القاهرة، أثبتت إصابته بقطع فى الرباط الخلفى للركبة، يستلزم فترة علاج تصل لمدة من شهرين إلى 3 أشهر.