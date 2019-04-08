شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: لم نظهر بشكل سيئ أمام أغادير.. والغائبون متاحون فى لقاء العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، أن فريقه خاض مواجهة حسنية أغادير المغربى بشكل جيد طوال الـ90 دقيقة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت بالتعادل السلبى، على أن يقام لقاء العودة بين الفريقان يوم الأحد المقبل على استاد الجيش بالسويس.

وقال جروس فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: "المباراة كانت قوية على مدار شوطى اللقاء وطريقة اللعب كانت تتناسب مع طبيعة اللقاء ولم نظهر بشكل سيئ، ونجحنا في التعامل مع المنافس وجماهيره والضغوط خلال اللقاء وخضنا المواجهة بالطريقة التى تناسب مواجهة فريق جيد على ملعبه".

وأشار جروس إلى أن الزمالك لديه مباراة قوية فى العودة على أرضه والهدف تحقيق الفوز من أجل الصعود للدور قبل النهائى لبطولة الكونفدرالية، مضيفاً أن محمود عبد العزيز قدم مباراة جيدة فى وسط الملعب بجوار طارق حامد، مشيرا إلى أن المباراة المقبلة أمام حسنية أغادير سوف تشهد عودة اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة المغرب.

واختتم جروس تصريحاته بأن فريقه لم يخُض المباراة بخطة دفاعية بحتة كما يحاول البعض تصوير ذلك ولكننا لعب فى أجواء جيدة وأمام جمهور كبير لأول مرة، لذلك خاض اللقاء بهذا الشكل الذى يراه متناسب مع الضغوط.