7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاحد 7 / 4 / 2019 العديد من الاخبار الرياضية الهامة ومنها تعادل الزمالك أمام حسنية اغادير بالمغرب فى دور الـ8 للكونفدرالية ..و الاهلي يطلب 60 ألف مشجع أمام صن داونز ببرج العرب.

الزمالك يتعادل سلبياً مع حسنية أغادير فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية

تعادل الزمالك سلبيا مع حسنية أغادير المغربى فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على أن يقام لقاء العودة بين الفريقان يوم الأحد المقبل على استاد الجيش بالسويس.

كهربا يعلن جاهزيته للعودة إلى الزمالك بعد مواجهة أغادير

أنهى محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، البرنامج التأهيلى الموضوع له تحت إشراف أيمن عبد العزيز المدرب المساعد بالجهاز الفنى للفريق الأبيض، بعد استبعاده من مواجهة حسنية أغادير المغربى وفقا لرؤية السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق.

صفحة بريزينتيشن تعلن التصنيف النهائى لمنتخبات أمم أفريقيا قبل إجراء القرعة

نشرت صفحة شركة بريزينتيشن على "فيس بوك" التصنيف النهائى للمنتخبات الوطنية فى بطولة أمم أفريقيا 2019 قبل إجراء القرعة المقرر لها 12 أبريل الجارى فى منطقة الأهرامات.

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الأهلي يطلب حضور 60 ألف مشجع مباراة صن داونز ببرج العرب

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي إن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بموافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على إقامة مباراة الأهلي مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 13 أبريل الجاري في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا ببرج العرب.

"فيديو" محلك سر.. الداخلية يتعادل مع إنبى 1 - 1 بالدورى

تعادل فريق الداخلية مع إنبى بنتيجة 1/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أزمة فى اتحاد الكرة بعد رفض البنك "شيك" الزمالك

شهد اتحاد الكرة أزمة بعد رفض البنك صرف شيك الزمالك والخاص بمستحقات طاقم حكام مباراة الزمالك الأخيرة أمام سموحة التى انتهت بفوز الأبيض 1 / 0.

فيديو ..بتروجت يفوز على الاتحاد السكندري 1/ 0 فى الجولة الـ28 للدوري

حقق فريق بتروجت فوزاً صعباً على الاتحاد السكندري بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة الـ28 للدوري الممتاز، ليرفع رصيده للنقطة 28 محتلاً المركز الـ14 فى جدول الدوري بينما يتوقف رصيد زعيم الثغر عند النقطة 32 محتلاً المركز التاسع.